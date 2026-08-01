Les Useres proclama a Marina García reina de sus fiestas

Les Useres ya está de fiesta. El municipio ha celebrado uno de los actos más emotivos de su semana grande: la proclamación de Marina García Miguel como reina de las fiestas y la presentación de su corte de honor.

El volteo general de campanas ha anunciado el comienzo de las celebraciones en honor al Salvador y al Cristo de la Agonía. Por la tarde, la plaza del Ayuntamiento ha acogido la recepción previa a la proclamación, conducida por Daniel Náger Zamorano y Alba Saura Manzanares.

La Unión Musical Santa Cecília ha marcado el ritmo del pasacalle y ha acompañado a las protagonistas de la primera gran cita del programa festivo. Después ha llegado el momento más esperado de la velada, con la proclamación de Marina García Miguel, acompañada por Álex García Tomás, como máxima representante de las fiestas de 2026.

Otra foto del acto de proclamación. / Mediterráneo

Junto a ella ha ocupado un lugar destacado la dama de honor, Cristina Martínez Marco, acompañada por Raúl Vidal Marco. La corte se completa con las damas Ruth Escrig Branchadell, Lucía Font Bellés y María García Tomás, acompañadas respectivamente por Álex Aparici Vega, Jaume Andrés Ribés y Lucas Alba Tomás.

Tras la proclamación, la celebración se ha trasladado al parque municipal, donde la música y el baile han tomado el protagonismo con la actuación del grupo GENZ, que ha puesto el broche festivo a una jornada marcada por la emoción.