Les Alqueries lamenta la muerte de Miguel Jarque: toda una vida ligada a su club de fútbol

Les Alqueries está de luto por la muerte de Miguel Jarque Meneu, una persona muy querida en el municipio y estrechamente ligada al club de fútbol local. El Alqueries CF ha comunicado su fallecimiento este domingo con un emotivo mensaje en el que recuerda una vida entera entregada a sus colores, tanto dentro del terreno de juego como desde los despachos y la grada.

“Rotos, tristes, hundidos. La familia del Alqueries CF llora la marcha de uno de los suyos”, expresa la entidad. Jarque lo fue prácticamente todo en el club: jugador, entrenador y directivo, además de padre y suegro de integrantes de esta gran familia deportiva. En los últimos tiempos continuaba siguiendo al equipo desde su silla situada detrás de una de las porterías, donde sufría y celebraba cada partido.

El Alqueries CF lo recuerda como una persona alegre, capaz de arrancar siempre una sonrisa a quienes estaban a su alrededor, y como un delantero centro combativo que trasladó también fuera del campo la garra y la entrega con las que defendió la camiseta. “Peleó y luchó como el puro 9 que era”, destacó la entidad.

Publicación de Alqueries CF en Facebook.

Miguel Jarque pudo además cumplir uno de sus últimos grandes deseos: conocer a su nieto, Miguel Jr. El club señala con cariño que seguramente ya tuvo tiempo de ofrecerle algún consejo sobre cómo debe moverse por el campo.

La entidad ha trasladado todo su afecto a sus familiares y allegados, especialmente a Candela, Mikel (capitán del equipo) y María José, a quienes anima a mantener viva la alegría que siempre caracterizó a Miguel.

El Alqueries CF cierra su despedida imaginándolo en el terreno de juego, abriéndose paso entre los defensores para rematar un córner: “Descansa, amigo, que ya has peleado bastante. Te lo has ganado”. Una última imagen futbolística para decir adiós a quien dedicó buena parte de su vida a defender y cuidar los colores del club. “Te echaremos de menos. Un fuerte abrazo de gol, amigo”.