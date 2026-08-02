Los alumnos del Taller de Empleo de Almassora embellecen espacios municipales

Los alumnos-trabajadores de la especialidad de albañilería del Taller de Empleo de Almassora continúan llevando a cabo diferentes actuaciones destinadas a mejorar y embellecer espacios municipales. La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Empleo, Silvana Rovira, y el concejal de Deportes, Francisco Soriano, ha visitado los últimos trabajos realizados por el alumnado.

Entre las actuaciones destaca un mural de trencadís en el que aparece el nombre del Servei Esportiu Municipal (SEM), situado en el campo de fútbol de Boqueres, concretamente bajo la terraza de la cafetería.

Para la elaboración de esta obra se ha empleado material cerámico donado por Pamesa y confeccionado por la Fundación Roig Alfonso de Valencia. Durante la visita, la alcaldesa ha querido reconocer y felicitar a los alumnos-trabajadores por el resultado y la calidad de los trabajos realizados. "Este tipo de actuaciones reflejan el gran nivel de formación que están adquiriendo los participantes en el Taller de Empleo y, al mismo tiempo, contribuyen a embellecer espacios que utilizan a diario nuestros vecinos", ha señalado Tormo.

La primera edila también ha puesto de relieve la importancia de este programa, que "es una herramienta muy valiosa porque combina formación y experiencia laboral real, mejorando la empleabilidad de sus participantes mientras desarrollan actuaciones que revierten directamente en la mejora del municipio".

La primera edila ha destacado que el Taller de Empleo "es una herramienta muy valiosa porque combina formación y experiencia laboral real, mejorando la empleabilidad de sus participantes mientras desarrollan actuaciones que revierten directamente en la mejora del municipio".

Actuaciones realizadas por los alumnos-trabajadores en el campo de fútbol de Boqueres. / Mediterráneo

Por su parte, Silvana Rovira, ha destacado especialmente la vertiente práctica del Taller de Empleo. "Los alumnos tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en actuaciones reales que demuestran el talento y la dedicación con la que están desarrollando su formación", ha afirmado la edila.

La visita ha continuado en el primero de los dos pasos inferiores de la antigua N-340, donde los alumnos-trabajadores también han realizado un mosaico dedicado a Santa Quitèria, patrona de Almassora.

El Taller de Empleo cuenta con una subvención de Labora y permite a los alumnos-trabajadores combinar la formación teórica con la realización de trabajos y actuaciones de interés público. De este modo, el programa contribuye tanto a mejorar sus oportunidades de inserción laboral como a la conservación y mejora de diferentes espacios municipales.