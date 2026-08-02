Ayudas para mejorar el estado de las viviendas en Onda

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas económicas destinada a subvencionar la redacción del Informe de Evaluación de Edificios. Este documento resulta fundamental para conocer el estado de conservación de los inmuebles, comprobar sus condiciones de accesibilidad y valorar su eficiencia energética.

La convocatoria cuenta con una dotación global de 10.000 euros y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de esta obligación legal en los edificios residenciales que superen los 50 años de antigüedad, así como en aquellos inmuebles que, de acuerdo con la normativa vigente, estén obligados a disponer de este informe.

La iniciativa parte del área de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento y contempla la financiación de una parte de los honorarios técnicos necesarios para la elaboración del documento. De esta manera, se pretende aliviar el gasto que deben asumir los propietarios y, al mismo tiempo, fomentar el mantenimiento y la conservación del patrimonio residencial de Onda.

En concreto, las ayudas podrán alcanzar hasta 600 euros en el caso de edificios plurifamiliares o residenciales colectivos, mientras que para las viviendas unifamiliares la cuantía máxima será de 400 euros. Estas cantidades estarán destinadas a cubrir parcialmente los costes asociados a la redacción del Informe de Evaluación del Edificio.

Pueden solicitar estas ayudas los propietarios de viviendas o edificios, los arrendatarios, usufructuarios o residentes autorizados con el consentimiento del propietario, así como las comunidades de propietarios que hayan aprobado en junta la realización del informe y la solicitud de la subvención.

Al respecto, la concejala de Desarrollo Urbano y Vivienda de Onda, María Baila, ha destacado la importancia de esta convocatoria para continuar mejorando el estado del parque residencial de Onda. "Desde el Ayuntamiento queremos acompañar a los vecinos en el mantenimiento y conservación de sus viviendas”, ha señalado. “Estas ayudas permiten reducir costes y, al mismo tiempo, contribuyen a disponer de edificios más seguros y accesibles", ha añadido.

En este sentido, Baila ha explicado que el Informe de Evaluación constituye una herramienta fundamental para planificar actuaciones de rehabilitación y detectar posibles deficiencias antes de que se conviertan en problemas de mayor envergadura. "Conocer el estado real de un edificio permite actuar con antelación, prolongar su vida útil y mejorar la calidad de vida de quienes viven en él", ha añadido.

Cabe destacar que el plazo para presentar las solicitudes permanece abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, pudiendo tramitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Onda en la página web municipal <www.onda.es>

Conservación y rehabilitación

El Informe de Evaluación de Edificios es un documento técnico que analiza el estado de conservación del inmueble, sus condiciones de accesibilidad universal y su eficiencia energética. Su elaboración resulta obligatoria en determinados supuestos establecidos por la normativa y constituye un requisito previo para acceder, en muchos casos, a programas de rehabilitación y ayudas públicas.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Onda reafirma su compromiso con una política de vivienda centrada en la conservación del patrimonio residencial, la mejora de la calidad urbana y el impulso de edificios más seguros, accesibles, eficientes y sostenibles.