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Burriana recibe una ayuda de más de 47.000 euros para las obras del Teatro Payà

La ayuda irá destinada a la reforma de espacios escénicos y financiará los focos del escenario y las nuevas pantallas digitales.

Imagen de la renovada fachada del Teatro Payà.

Imagen de la renovada fachada del Teatro Payà. / Mediterráneo

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Concha Marcos

El Ayuntamiento de Burriana ha recibido una subvención de 47.901,63 euros otorgada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana para financiar diferentes actuaciones de reforma, modernización y mejora del equipamiento de las instalaciones escénicas del municipio.

La ayuda ha sido aprobada de forma definitiva mediante una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que establece un presupuesto subvencionable de 68.430,90 euros. Con esta aportación, la Generalitat asumirá el 70 por cien de la inversión realizada por el consistorio de la capital de la Plana Baixa para mejorar y adaptar técnicamente sus infraestructuras culturales.

Esta aportación permitirá al Ayuntamiento recuperar una parte del dinero destinado a las obras de reforma interior del Teatro Payà. En concreto, la subvención permitirá financiar una partida próxima a los 60.000 euros destinada al acondicionamiento de la sala de ensayo, un espacio que desde la construcción del edificio se encontraba con ladrillo caravista y sin pavimentar.

Asimismo, la actuación ha incluido la adecuación del espacio diáfano situado en la planta baja, zona que anteriormente estaba destinada al antiguo bar y al almacén. Con estas mejoras, el consistorio continúa avanzando en la modernización y puesta a punto de sus instalaciones culturales y escénicas.

Por otro lado, la ayuda cubrirá la inversión realizada para la instalación de dos pantallas digitales de última generación en la fachada del inmueble, así como la iluminación de los focos del escenario. Las nuevas pantallas suponen un nuevo soporte dinámico y digital que permite a vecinos y visitantes consultar la programacion cultural de una manera clara y visual, consolidando la apuesta del ejecutivo municipal por la digitalización y la modernización de los recursos culturales e informativos en Burriana.

Imagen comparativa del antes y el después de las obras.

Imagen comparativa del antes y el después de las obras. / Mediterráneo

Gracias a esta nueva aportación económica, el Ayuntamiento podrá recuperar parte de la inversión realizada en el proyecto de remodelación integral del Teatro Payà. La intervención ha supuesto un desembolso total de 300.000 euros, destinado tanto a las actuaciones llevadas a cabo en la fachada exterior como a las mejoras ejecutadas en el interior de sus diferentes salas.

Este proyecto global ha contado también con una aportación de 150.000 euros de la Diputación de Castellón, concedida a través del Plan Impulsa, además de la financiación procedente de fondos propios municipales. Los trabajos han permitido solucionar los daños y desprendimientos que presentaba la fachada desde 2017 y recuperar la imagen de este espacio emblemático de Burriana.

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Imagen comparativa del antes y después de las obras.

Imagen comparativa del antes y después de las obras. / Mediterráneo

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha valorado de manera positiva la concesión de esta subvención y ha asegurado que "esta subvención supone un respaldo fundamental de la Generalitat Valenciana a la gestión cultural de Burriana y al trabajo que estamos desarrollando para mantener y dignificar nuestras instalaciones públicas". Asimismo, el edil ha subrayado que "desde el equipo de gobierno vamos a seguir concurriendo a todas las convocatorias autonómicas, estatales y europeas que nos permitan captar recursos externos para modernizar nuestros inmuebles, plazas y calles para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y consolidar a Burriana como un referente cultural en toda la provincia".

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