Cerca de 15.000 personas visitan la feria del libro de Moncofa

La Feria del Libro de Moncofa ha cerrado una nueva edición con una gran afluencia de público. Cerca de 15.000 personas han pasado durante los tres días por los diferentes puestos instalados en el paseo marítimo de la playa de Moncofa.

La concejala de Cultura, Ilenia Begnocci, ha valorado muy positivamente la respuesta del público y ha señalado que, "la feria del libro es uno de los eventos más multitudinarios del verano en la playa de Moncofa", con una afluencia que alcanzó uno de sus momentos más destacados durante la tarde del domingo.

La edil también ha puesto en valor la variedad de la feria, que ha reunido a numerosos expositores, editoriales y escritores en un entorno privilegiado junto al mar. Desde el Ayuntamiento, como aseguira Begnozzi, "no vamos a dejar de promocionarla para que llegue a todos los rincones”

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha destacado el papel que desempeña la feria como punto de encuentro para los amantes de la lectura y los profesionales del sector. Durante tres jornadas, el paseo marítimo se ha convertido en un espacio dedicado a los libros y a la cultura, reuniendo a lectores, autores, editoriales y libreros.

Alós ha señalado que “un año más la playa de Moncofa ha sido el epicentro de la cultura de la comarca de la Plana Baixa”.El éxito de asistencia de esta edición refuerza así la apuesta de Moncofa por mantener la Feria del Libro como una de sus principales actividades culturales estivales.