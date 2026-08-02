Fernando Machancoses inaugura el concurso de ganaderías de les Penyes de la Vall en su año más atípico tras el atraso por el incendio

Con la excepción de lo sucedido durante la pandemia, les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó no habían vivido un año tan atípico como el actual, en el que hace unos días se decidió aplazar su inicio, previsto para el viernes, como consecuencia del impacto del incendio forestal declarado el sábado 25 de julio en el municipio.

Tras un acto simbólico de apertura de la programación en el que han participado cientos de personas, celebrado este domingo a mediodía en la plaza de la Paz, dado que se suspendió el Chupinazo previsto para este sábado, la fiesta ha retomado su pulso, que en realidad ya se había dejado sentir en las calles de la ciudad los días previos, por la presencia de las peñas.

Cientos de peñistas han participado este domingo al mediodía en el acto simbólico de apertura de les Penyes de la Vall d'Uixó. / MÒNICA MIRA

Y ha sido un inicio de fiestas atípico no solo por la suspensión de los actos de viernes y sábado, sino también porque en el primer domingo, el del estreno del cartel taurino que siempre llega de la mano de un encierro, los corredores no han tomado el recinto a primera hora de la mañana como habría sido lo habitual. Otra de las decisiones relevantes tomadas en los días previos fue el aplazamiento del encierro de cerriles de Espartaco para el próximo sábado.

La normalidad se ha recuperado por la tarde, con la concentración de las peñas y los aficionados en la plaza del Mercado para asistir al espectáculo taurino de un ganadero que conoce muy bien este concurso y así lo demuestra edición tras edición. Aunque lo cierto es que verlo el primer día también puede considerarse algo excepcional. Lo habitual es que las ganaderías que ocupan el podium un año, cierren los tres últimos días de concurso al siguiente. «Esta vez, por cuestiones de agenda, Fernando Machancoses nos pidió ser el primero», explican desde la junta directiva.

Valoración del jurado

Y la suma de puntos de sus reses han marcado un listón alto, una referencia para el resto de ganaderos y queda mucho por ver todavía. De los 147,5 puntos de su total, resalta de manera especial el juego ofrecido por el toro, Primoroso, al que el jurado ha concedido 23,5 puntos. En el capítulo de las vacas, la más destacada ha sido Colilla, con 24,5 puntos, que el año pasado ya obtuvo una buena valoración. Si bien es cierto que la puntuación global está por debajo de la que consiguió en el 2025, eso no quiere decir nada. Todo dependerá del papel del resto de participantes.

En su conjunto, ha sido una buena tarde, que ha entretenido a la afición y que deja como anécdota el episodio protagonizado por una de las vacas, que al querer saltar el banco se ha quedado atrapada en el interior, lo que ha complicado un poco la labor de los rodaors para lograr liberarla, aunque finalmente lo han conseguido y el espectáculo ha seguido su curso.

Este lunes sí que tendrá encierro, con Germans Guillamón (Sant Joan de Moró) y en el concurso de la tarde, se estrenará otro ganadero de Castellón, Heramnos Bellés (Torre d'en Besora). Además del concurso de fideuà y las actuaciones musicales, la jornada se completará con la Nit Taurina, que sí que se ha visto modificada por los cambios provocados por el retraso en la apertura de las fiestas.