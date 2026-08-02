Gafas homologadas para ver el eclipse solar para los vecinos y vecinas de Cortes de Arenoso

El Ayuntamiento de Cortes de Arenoso ha iniciado el reparto de gafas homologadas a sus vecinos y vecinas para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Según ha señalado el alcalde, Florencio Catalán, “es un acontecimiento único y desde el Consistorio queremos que todos los ciudadanos puedan vivirlo con total seguridad”.

Las gafas, facilitadas por la Diputación de Castellón y adquiridas por el propio Ayuntamiento, están siendo repartidas por las viviendas de la localidad. En concreto, se han destinado dos gafas para cada domicilio del municipio, de manera que los vecinos puedan disfrutar del eclipse sin poner en riesgo su salud visual. En este sentido, el primer edil ha hecho hincapié en que es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación solar y evitar mirar directamente al sol sin la protección adecuada, ya que ello, tal y como ha insistido diciendo Catalán, “puede provocar daños oculares”.

Catalán también ha puesto en valor la colaboración de la Diputación de Castellón, agradeciendo el apoyo de la institución provincial y ha resaltado su compromiso con los municipios más pequeños de la provincia

Con esta iniciativa, Cortes de Arenoso pretende que sus vecinos puedan vivir el eclipse del próximo 12 de agosto como una experiencia especial y, al mismo tiempo, hacerlo contando con los medios adecuados para garantizar una observación segura.