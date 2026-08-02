La Generalitat tumba una planta de 26.000 placas solares que movilizó a los vecinos de Onda

La Generalitat ha cerrado la tramitación de la planta fotovoltaica proyectada en Sitjar Baix, en el término municipal de Onda. La Dirección General de Energía y Minas ha declarado la "pérdida sobrevenida del objeto" de las solicitudes presentadas por la empresa Amber Solar Power Dos para obtener la autorización administrativa previa, el permiso de construcción y la declaración de utilidad pública.

La resolución deja sin las autorizaciones necesarias a la denominada FV Onda-Amber Solar, una instalación de 15,4 megavatios de potencia que había despertado una fuerte preocupación entre los residentes. La memoria inicial contemplaba la colocación de 25.896 placas solares de 650 vatios, con una potencia conjunta de 16,8324 MWp, sobre una superficie ocupada de 235.410 metros cuadrados.

El proyecto incluía, además de los paneles fotovoltaicos, una subestación eléctrica y una línea de evacuación hasta la subestación de Corral del Cuervo. La iniciativa había experimentado numerosas modificaciones desde que comenzó a tramitarse en 2019 para adaptarse a los informes ambientales, territoriales y paisajísticos.

Los permisos de conexión habían caducado

La causa definitiva que ha llevado a la Generalitat a cerrar el expediente ha sido la caducidad automática de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Según recoge la resolución, la promotora debía acreditar antes del 3 de marzo de 2025 que había conseguido las autorizaciones administrativas previa y de construcción.

Sin embargo, cuando llegó esa fecha, el proyecto todavía presentaba deficiencias pendientes. La empresa entregó el 26 de marzo de 2025, cuando el plazo ya había vencido, una nueva batería de documentos para adaptar la instalación a los condicionantes marcados por diferentes organismos autonómicos. Entre ellos figuraba un informe desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Animal.

Red Eléctrica de España emitió posteriormente la carta de caducidad automática de los permisos. Al no disponer ya del acceso y la conexión a la red, considerados requisitos indispensables, la Generalitat concluye que no puede conceder las autorizaciones solicitadas. El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas ya había formulado una propuesta denegatoria el 13 de mayo de 2025.

Una movilización con 41 alegaciones

El cierre del expediente será recibido como una noticia positiva por los vecinos de Sitjar Baix, que se habían movilizado ante las posibles repercusiones de la instalación sobre las viviendas, el paisaje y el entorno natural. Esa oposición quedó reflejada durante la tercera exposición pública del proyecto, cuando se registraron 41 alegaciones de particulares.

Los escritos alertaban, entre otras cuestiones, de la proximidad al ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra d'Espadà, el riesgo de inundación, la pérdida de suelo, la existencia de pendientes elevadas y las posibles afecciones sobre la biodiversidad. También reclamaban estudios más detallados sobre la avifauna y los murciélagos de la cercana Cova de les Meravelles, además de un análisis de los efectos acumulados con otras instalaciones energéticas.

Los alegantes cuestionaron igualmente que se hubieran cumplido los plazos administrativos vinculados a los permisos de acceso y conexión, precisamente el argumento que finalmente ha llevado a la Generalitat a cerrar la tramitación. También solicitaron una declaración de impacto ambiental negativa y la retirada del proyecto.

El Ayuntamiento respaldó a los residentes

El Ayuntamiento se puso al lado de los vecinos durante esta última etapa del procedimiento. Los residentes han recibido apoyo municipal para acceder a la información del expediente, realizar trámites y preparar y presentar alegaciones y recursos contra la instalación.

El equipo de gobierno también mantuvo una reunión con el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para trasladarle directamente la preocupación existente en Sitjar Baix e intentar paralizar la planta.

La resolución recoge que, durante las primeras fases de la tramitación, el Ayuntamiento había emitido informes técnicos favorables sobre la compatibilidad urbanística del proyecto. En 2024 señaló asimismo que la instalación no afectaba a bienes municipales. Estos pronunciamientos se circunscribían a cuestiones urbanísticas y patrimoniales, mientras que posteriormente el consistorio ha acompañado a los residentes ante las consecuencias que podía tener la actuación sobre su entorno.

Más de seis años de tramitación

Amber Solar Power Dos inició el procedimiento en septiembre de 2019. Desde entonces, el diseño original ha sufrido numerosas modificaciones para responder a los informes ambientales, territoriales y paisajísticos. Entre otros cambios, la promotora planteó soterrar prácticamente toda la línea de evacuación, alejar los paneles de las edificaciones, modificar el vallado, trasladar la subestación y reducir las afecciones sobre caminos y terrenos forestales.

Uno de los últimos informes de Medio Natural rechazó los movimientos de tierra previstos, la eliminación de algunos bancales y el desbroce planteado, al considerar que podían incrementar la erosión y contradecir las condiciones ambientales impuestas.

La empresa presentó nuevos proyectos para corregir estas deficiencias, pero lo hizo 23 días después de que caducara el plazo. En noviembre de 2025, la propia promotora solicitó además la cancelación de la garantía económica de 680.000 euros que había depositado para tramitar el acceso a la red.

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