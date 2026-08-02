Les Useres desata la fiesta con chupinazo, toros y música

El primer fin de semana de las fiestas de Les Useres arrancó este sábado con una jornada repleta de exhibiciones taurinas, una de las citas más esperadas del programa en honor a El Salvador y el Cristo de la Agonía.

La mañana comenzó con una globotà infantil en la calle Calvari que sirvió para dar la bienvenida a las celebraciones. Los más pequeños disfrutaron de un ambiente de ilusión y alegría y pudieron sentirse partícipes de una tradición muy arraigada en el municipio.

A continuación, la plaza del Ayuntamiento acogió el chupinazo inaugural, lanzado por la reina, Marina García Miguel, y su corte de honor. El acto incluyó también el tradicional reparto de pulseras y vino entre los asistentes y estuvo amenizado por la Unión Musical Santa Cecília.

La actividad taurina tomó el protagonismo durante la tarde con la entrada de toros de la ganadería Laura Parejo, de Cabanes. Posteriormente se celebraron la subida al cajón y la prueba del toro cerril ‘Amador’, número 1 y guarismo 22, de la ganadería Jara del Retamar. El festejo corrió a cargo de la Asociación Peña Taurina de Les Useres.

Ya por la noche, la plaza reunió a numerosos aficionados para presenciar la embolada del toro cerril y de una vaca. La elevada asistencia volvió a poner de manifiesto la afición taurina y el peso que esta tradición conserva dentro del espíritu festivo de Les Useres.

La celebración continuó en el Parque Municipal con la actuación de la orquesta Límite. La música, las risas y el bullicio llenaron el recinto antes de que la discomóvil Bandalay Special pusiera el broche a una jornada marcada por la diversión.

Los actos taurinos continuarán este domingo como uno de los principales atractivos del programa, con propuestas como la pujada del caixó y la embolada del toro. La jornada incluirá también un tardeo, la entrada de la reina y su corte en carruaje y una nueva sesión de la discomóvil Bandalay para cerrar la noche.