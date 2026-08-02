El Museu del Taulell convierte el verano en una experiencia para descubrir la cerámica de Onda

El Museu del Taulell 'Manolo Safont' vuelve a ofrecer durante los meses de verano una propuesta para que los más pequeños conozcan la historia y el patrimonio cerámico de Onda. La Escoleta 'Un Estiu de Ceràmica' alcanza este año su 22.ª edición y, tras concluir con éxito su segundo turno, ha reunido a decenas de niños y niñas en torno a diferentes actividades educativas y creativas.

La iniciativa combina talleres, visitas, excursiones y propuestas prácticas con el objetivo de acercar a los participantes, de manera entretenida y participativa, uno de los elementos más representativos de la identidad de Onda. El programa se integra dentro de la Escoleta d'Estiu organizada por el Ayuntamiento de Onda.

Durante esta quincena, los niños y niñas han podido conocer el origen y la evolución de la industria azulejera, además de descubrir cómo se fabrican y decoran los azulejos. Todo ello se ha trabajado mediante actividades adaptadas a sus edades, basadas en el juego, la experimentación y la creatividad como herramientas para facilitar el aprendizaje.

Con este tipo de propuestas, el museo busca acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones y fomentar desde edades tempranas el interés y el respeto por la historia y la tradición cerámica de Onda.

El concejal de Cultura y Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha puesto en valor la vertiente educativa de esta actividad y ha señalado: "El Museu del Taulell conserva nuestro patrimonio y tiene la responsabilidad de transmitirlo a las nuevas generaciones para que conozcan, valoren y se sientan orgullosas de una parte esencial de la identidad de Onda". Asimismo, ha añadido: "Queremos que los niños y niñas aprendan disfrutando, descubran la riqueza de nuestro legado cerámico y comprendan la importancia que ha tenido y sigue teniendo para nuestra ciudad".

Los participantes han conocido de cerca el origen y la evolución de la industria azulejera. / Mediterráneo

Un museo vivo para aprender del patrimonio

La Escoleta 'Un Estiu de Ceràmica' se integra en el trabajo de divulgación que el Museu del Taulell desarrolla durante todo el año con el objetivo de acercar la cultura y el patrimonio cerámico a la ciudadanía. La iniciativa plantea una forma de aprendizaje participativa y práctica, en la que los asistentes descubren nuevos conocimientos mediante la observación, la experimentación y la creación artística.

De esta manera, el museo se convierte en un espacio activo y dinámico en el que los participantes pueden conocer y experimentar el patrimonio de primera mano, favoreciendo una relación más cercana con la historia y la cultura cerámica de Onda.

El programa también busca inculcar desde edades tempranas el respeto por el patrimonio cultural del municipio, explicar la evolución de la industria azulejera y despertar la curiosidad por las tradiciones y la historia local. Todo ello se plantea como un complemento a la educación reglada, ofreciendo durante las vacaciones de verano una alternativa formativa basada en el aprendizaje y la experiencia.

Talleres, visitas y creatividad

La programación de este mes de julio ha incluido talleres de alfarería, fabricación y decoración de azulejos, visitas didácticas al propio museo, recorridos por el casco histórico y el castillo, excursiones por el entorno natural y visitas a una fábrica cerámica para conocer de primera mano la evolución del sector. Además, los participantes han realizado actividades colectivas como un mural gigante inspirado en Manolo Safont o un collage dedicado a Onda, reforzando el trabajo en equipo y la creatividad.

La Escoleta 'Un Estiu de Ceràmica' alcanza este año su 22.ª edición y seguirá desarrollándose durante las próximas semanas con la incorporación de nuevos grupos de niños y niñas. El programa se mantiene así como una de las propuestas de verano más características de Onda, al combinar actividades educativas, conocimiento del patrimonio y ocio en el entorno del Museu del Taulell.

Educación y conciliación durante el verano

La actividad se enmarca dentro de la programación de la Escoleta d'Estiu organizada por el Ayuntamiento de Onda, que este año reúne a cerca de 500 niños y niñas en diferentes modalidades y espacios municipales, ofreciendo a las familias recursos que facilitan la conciliación durante las vacaciones escolares mientras los participantes disfrutan de propuestas educativas, deportivas y culturales adaptadas a cada edad.