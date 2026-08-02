Peñíscola borra el 'top manta' de su primera línea de playa con patrullas permanentes

La primera línea de costa de Peñíscola ofrece este verano una imagen muy distinta a la que se había convertido en habitual durante los últimos años. Las aceras junto al muro del paseo marítimo, ocupadas temporada tras temporada por vendedores ambulantes y sus productos mayoritariamente falsificados, permanecen ahora despejadas del top manta gracias al dispositivo conjunto desplegado por la Guardia Civil y la Policía Local.

El cambio resulta especialmente visible en uno de los puntos más transitados del municipio. Frente a la estampa repetida durante tantos veranos, con los manteros tomando buena parte de las aceras de la playa para exhibir bolsos, camisetas, zapatillas y otros artículos, vecinos y turistas encuentran esta temporada un paseo libre de estos puestos improvisados. La presencia permanente de patrullas, tanto a pie como en vehículos, ha transformado por completo la fachada marítima de la Ciudad en el Mar.

El operativo comenzó el pasado mes de marzo, en los días previos a los festivos de Semana Santa, y se ha mantenido durante toda la temporada estival. Los agentes se distribuyen por distintos puntos estratégicos para impedir que los vendedores vuelvan a instalarse junto al muro, el lugar que durante años se había convertido en su principal escaparate comercial.

Presión policial

La presión policial ha logrado que los manteros dejen de ocupar el paseo marítimo, aunque la problemática todavía no se ha erradicado por completo. La vigilancia ha desplazado esta actividad a otros puntos del municipio, donde los vendedores aparecen ahora de forma esporádica y en grupos más reducidos.

"Con el intensivo operativo conjunto con Guardia Civil estamos consiguiendo erradicar esta práctica fraudulenta", explica el jefe de la Policía Local, Antonio Morejón. El responsable policial destaca el importante esfuerzo que supone mantener el dispositivo y reconoce que algunos vendedores han buscado ubicaciones alternativas alejadas de la primera línea de costa.

"Es un esfuerzo muy importante que realizamos y que ha provocado que, de forma muy puntual, veamos algunos vendedores en otros lugares como el núcleo suburbano e incluso el núcleo histórico, que podemos controlar y desalojar con facilidad" Antonio Morejón — Jefe de la Policía Local de Peñíscola

"De forma muy puntual, vemos algunos vendedores en otros lugares como el núcleo suburbano e incluso el núcleo histórico, que podemos controlar y desalojar con facilidad", apunta. Esta dispersión permite a los agentes intervenir con mayor rapidez y evita que vuelvan a formarse las largas filas de vendedores que durante años marcaron la imagen del paseo en los meses de mayor afluencia turística.

También ha cambiado por completo la reacción de los manteros ante la llegada de las fuerzas de seguridad. Si en temporadas anteriores la elevada concentración de vendedores dificultaba las actuaciones, ahora basta con que aparezca una pareja de agentes para que recojan apresuradamente sus artículos y abandonen el lugar con todos los objetos que pueden rescatar.

Por el momento, no se conoce oficialmente el número de productos falsificados incautados durante el operativo. Sin embargo, su principal resultado es ya evidente a simple vista: Peñíscola ha recuperado una de sus zonas más concurridas y ha dejado atrás, al menos en el paseo de la playa, una escena que se había repetido durante demasiados años.

"Nos prometieron apoyo y lo están cumpliendo"

El alcalde, Andrés Martínez, subraya que el cambio ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones. "El trabajo que se está haciendo es extraordinario", afirma, antes de agradecer "el esfuerzo tremendo por parte de Guardia Civil y Policía Local".

El primer edil extiende este reconocimiento al coronel de la Guardia Civil y a la Subdelegación del Gobierno, ya que, según señala, "nos prometieron apoyo y lo están cumpliendo". Martínez recuerda que la situación alcanzada hasta el pasado año era "insostenible" y que el Ayuntamiento no disponía de medios suficientes para afrontarla en solitario.

"No podíamos abordarla solos y la colaboración y el compromiso conjunto están dando frutos evidentes", concluye el alcalde. Unos resultados que se reflejan en una primera línea de playa completamente distinta, sin las mantas y los productos falsificados que durante años ocuparon sus aceras, aunque el dispositivo continúa activo para evitar que esta práctica vuelva a asentarse.