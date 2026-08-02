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Santa Bárbara vibra con el 'bou en corda' y mantiene viva en Burriana una tradición taurina con más de 120 años

Vecinos y visitantes disfrutan de una celebración que une tradición, gastronomía, música y convivencia

Momento en que encordaron al toro.

Momento en que encordaron al toro. / Mediterráneo

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El distrito de Santa Bárbara de Burriana volvió a disfrutar de una jornada festiva marcada por la celebración del tradicional bou en corda, una cita que acumula más de 120 años de historia y que continúa estrechando los vínculos de los vecinos con las raíces y costumbres del distrito.

Vecinos y visitantes disfrutaron del 'bou en corda'.

Vecinos y visitantes disfrutaron del 'bou en corda'. / Mediterráneo

La jornada alcanzó este año la 16ª edición de la vuelta taurina, protagonizada nuevamente por un toro de la ganadería Laura Parejo. La actividad, organizada por la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, contó con la asistencia de la concejala de Fiestas, Paloma Boix; la concejala responsable del distrito, Isabel Monfort; y otros integrantes de la corporación municipal.

Foto de familia.

Foto de familia. / Mediterráneo

La programación continuó después del festejo taurino con un gran almuerzo popular, durante el cual los asistentes pudieron degustar diferentes embutidos y compartir un encuentro de convivencia.

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Almuerzo popular en Santa Bárbara.

Almuerzo popular en Santa Bárbara. / Mediterráneo

Como cierre, vecinos y visitantes participaron en la fiesta del agua L’Esquitó’, amenizada por la actuación de El Showman del Serrucho. Santa Bárbara sumó así una nueva edición a una celebración profundamente arraigada que combina tradición taurina, música, gastronomía y actividades populares.

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