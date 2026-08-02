Torreblanca proclama a sus reinas y damas de las Fiestas Patronales 2026

Torreblanca ha celebrado este sábado uno de los actos más destacados de su calendario festivo con la proclamación de las reinas y damas de las Fiestas Patronales 2026. La ceremonia, marcada por la emoción, ha reunido a vecinos, familiares y representantes municipales para acompañar y rendir homenaje a las jóvenes que serán las encargadas de representar al municipio durante las próximas fiestas.

Durante el acto se ha realizado la presentación oficial de Rosa Ribes, como reina de las Fiestas, y de Sofía Fabregat, como reina infantil, ambas acompañadas por sus respectivas cortes de honor.

La corte de honor mayor está integrada por Blanca Bort Fabregat, Arantxa Vidal Gual y Estela Herrera Herreros. Por su parte, la corte infantil está formada por Mara Pérez Martorell, Nahiara Tena Vázquez y Adriana Beltrán Ferrando.

Rosa y Sofía, embajadoras de las tradiciones del municipio durante el próximo año festivo. / Mediterráneo

La ceremonia ha estado marcada por diferentes momentos de emoción y reconocimiento hacia las nuevas representantes de las fiestas, que han recibido el cariño de los asistentes. Este acto supone, además, el inicio de la cuenta atrás para las Fiestas Patronales de Torreblanca 2026.

La alcaldesa, Tania Agut, ha destacado que "hoy proclamamos a unas jóvenes que representan lo mejor de Torreblanca: su ilusión, su compromiso y su orgullo por nuestras tradiciones. Ellas serán la imagen de nuestro pueblo durante las fiestas y llevarán el nombre de Torreblanca con responsabilidad y entusiasmo". El acto también ha contado con la presencia de la corporación municipal.

El concejal de Fiestas, Paco Domenech, ha señalado además que "este acto demuestra que nuestras tradiciones siguen muy vivas gracias al compromiso de las nuevas generaciones. Las reinas y damas representan el presente y el futuro de Torreblanca, y son el mejor ejemplo de una juventud implicada con la vida social y festiva del municipio".

Asimismo, la alcaldesa ha querido agradecer la participación y el esfuerzo de las familias, así como de todas las personas que colaboran en la organización de este acto y en la preparación de las próximas fiestas patronales. También ha animado a toda la ciudadanía a disfrutar y participar en una programación que volverá a hacer de Torreblanca un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Con esta proclamación, Torreblanca da oficialmente el pistoletazo de salida al camino hacia sus Fiestas Patronales 2026, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en el municipio. Un año más, las jóvenes representantes serán las encargadas de ejercer como embajadoras de las costumbres, la identidad y el patrimonio festivo de Torreblanca.