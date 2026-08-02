Vinaròs se entrega a su Carnaval en una multitudinaria gala de verano y anuncia la temática de 2027

El Summer Carnaval 2026 de Vinaròs vivió este sábado por la noche su momento más esperado con la celebración de la gran gala de las reinas y reyes, una cita que congregó a miles de personas en el paseo de Fora Forat y volvió a convertir la ciudad en el epicentro de la fiesta.

La gala tuvo una asistencia multitudinaria, con todos los asientos del recinto ocupados y cientos de personas siguiendo el espectáculo desde los alrededores. Vinarocenses y visitantes se volcaron con una de las noches más especiales del verano, marcada por la música, la emoción y el colorido de las comparsas.

La puesta en escena volvió a brillar. / Javier Flores

Una puesta en escena espectacular

Uno de los grandes atractivos de la velada fue su cuidada escenografía. La iluminación instalada en las farolas del paseo y la gran portada por la que desfilaron las reinas y reyes adultos e infantiles de las 32 comparsas dieron forma a una puesta en escena espectacular, que reforzó la imagen del Carnaval de Vinaròs como una de las grandes referencias carnavaleras del país.

La gala arrancó con la actuación de Gentsana, que abrió paso a una noche cargada de fantasía y emoción. La constante animación del público y la interpretación del Himno del Carnaval, que puso el punto final al acto, fueron algunos de los momentos más destacados de una velada que volvió a demostrar el estrecho vínculo que une a Vinaròs con su fiesta.

El público llenó los asientos habilitados en el paseo de Fora Forat. / Javier Flores

Un homenaje a los 45 años de historia

Durante la gala se vivió también uno de los instantes más esperados: la presentación de la temática oficial del Carnaval de Vinaròs 2027, una edición especialmente señalada al coincidir con el 45º aniversario de la fiesta.

Bajo el lema Carnaval de Vinaròs: 45 años escribiendo nuestra historia, la próxima edición rendirá homenaje a los orígenes y las raíces del Carnaval y, sobre todo, a todas las personas que han contribuido a convertirlo en un referente nacional.

La propuesta pondrá en valor a un pueblo que vive y respira Carnaval los 365 días del año y reconocerá el trabajo realizado durante cuatro décadas y media por comparseros, comparsas, reinas, voluntarios y todas aquellas personas que han escrito la historia de la celebración.

Mayores y pequeños se lo pasaron en grande durante el desfile. / Javier Flores

Una última tarde de Carnaval

El Summer Carnaval 2026 llegará este domingo a su punto final con La Segunda Desfilada, una de las principales novedades de esta edición. Por primera vez, la fiesta se trasladará a un espacio interior y climatizado, donde comparseros y visitantes podrán volver a lucir sus fantasías y disfrutar de la música de desfile de DJ Ming y Jimmy Ferrer.

Este acto pondrá el broche de oro a cuatro intensos días de Carnaval en pleno verano. Desde la Comisión Organizadora del Carnaval valoran muy positivamente la respuesta del público durante la programación celebrada hasta ahora y reafirman su apuesta por continuar haciendo crecer el evento como uno de los grandes atractivos turísticos y festivos estivales de Vinaròs.