Labores de conservación
El acueducto de Morella gana estabilidad y un nuevo tramo visitable
En las intervenciones a realizar en este elemento patrimonial de la capital de Els Ports en el actual ejercicio se invertirá medio millón de euros
El Ayuntamiento de Morella continúa avanzando en el proyecto de recuperación del acueducto del siglo XIV, en el que se invertirán 500.000 euros durante este año. Ahora ha finalizado la segunda fase de las obras, centrada en la consolidación de los muros, arcos y contrafuertes del tramo situado justo detrás de la iglesia de Santa Llúcia, así como en la restauración de los puntos de soporte de la antigua canalización de agua que todavía se conservaban.
La actuación ha sido ejecutada por la brigada de obras del Centro Integrado de Servicios Económicos (CISE), con un presupuesto de 200.000 euros. De esta cantidad, 9.000 euros han sido aportados por el consistorio y el resto procede de una ayuda del plan Restaura de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.
Además, está previsto que en septiembre comience la tercera fase, que contará con un presupuesto de 300.000 euros. Esta nueva intervención pretende restaurar los coronamientos del tramo situado entre las dos fases anteriores, consolidar la estructura de los arcos de la Pedrera y recuperar un tramo soterrado entre los dos sectores aéreos de la Pedrera y Santa Llúcia, que posteriormente será visitable.
Actuación urgente
Una reciente visita con técnicos de la Generalitat Valenciana «puso de manifiesto la necesidad de actuar de forma urgente en este monumento debido a su mal estado actual», ha destacado el alcalde, Bernabé Sangüesa.
El primer edil también ha explicado que «el consistorio ya trabaja para solicitar las ayudas del plan Restaura del próximo año y actuar en nuevos tramos del acueducto».
Por último, Sangüesa ha subrayado que «con estas actuaciones ponemos en valor uno de los monumentos más importantes de Morella, que abasteció de agua a la población durante seis siglos y que ahora debemos valorar, proteger y cuidar».
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