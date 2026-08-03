Almassora aprueba el convenio con el Consell para levantar una zona verde de 58.000 m² entre la playa y el Serrallo

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado este lunes el acuerdo de cooperación con la Generalitat que permitirá desarrollar una amplia zona verde de transición entre la playa y el polígono del Serrallo. La actuación busca mejorar la integración paisajística y ambiental de este entorno del municipio.

El convenio permitirá actuar sobre más de 58.000 metros cuadrados de la partida de Om Blanc, donde se ejecutará un proyecto de renaturalización para recuperar ambientalmente este espacio y crear un corredor verde entre el núcleo residencial de la playa y la zona industrial.

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado la importancia de la aprobación del acuerdo. "Hoy damos un paso muy importante para seguir transformando Almassora. Este proyecto mejorará nuestro entorno, porque busca ayudar a mitigar las molestias que sufren nuestros vecinos", ha señalado.

El convenio regresa así al pleno después de que no lograra salir adelante en la sesión celebrada en abril. Desde entonces, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones de trabajo y coordinación con los grupos de la oposición, la Generalitat y los equipos técnicos para revisar el acuerdo, resolver las cuestiones pendientes y completar su tramitación.

"Beneficio para las generaciones presentes y futuras"

"Desde el primer momento tuvimos claro que no íbamos a renunciar a un proyecto tan importante para Almassora. Hemos trabajado de manera intensa y coordinada con la Generalitat para desbloquear la situación porque entendemos que esta actuación responde al interés general del municipio y supondrá un beneficio para las generaciones presentes y futuras", ha afirmado Tormo.

La alcaldesa también ha agradecido la colaboración mostrada por la Generalitat durante el proceso. "Cuando las administraciones colaboran con lealtad institucional y con un objetivo común, los proyectos avanzan y quienes realmente salen beneficiados son los vecinos. Ese es el camino que vamos a seguir recorriendo para continuar mejorando Almassora", ha concluido.

Un corredor verde sobre 17 parcelas

El proyecto contempla la regeneración de varias parcelas situadas junto al polígono del Serrallo, donde el Ayuntamiento ya ha impulsado trabajos de limpieza y acondicionamiento para preparar los terrenos. En la actualidad, el consistorio dispone de 17 parcelas municipales que suman 58.295,37 metros cuadrados.

El objetivo es crear una zona renaturalizada que actúe como transición entre el entorno industrial y el resto del municipio, reduciendo el impacto visual y ambiental de la actividad industrial.

La primera de las actuaciones recogidas en el convenio ya se ha completado con la adecuación de los terrenos de propiedad municipal. El proyecto también contempla el acopio y transporte de tierras, la demolición de las edificaciones existentes y la correcta gestión de los residuos.

El plan incluye, además de la ejecución de las obras, un estudio previo sobre la aptitud ecológica del entorno y la selección de las especies vegetales más adecuadas para su regeneración. Este trabajo correrá a cargo del Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), organismo de la Generalitat especializado en investigación, desarrollo e innovación forestal y flora silvestre.

Fiestas locales, autobús a la UJI y bienestar animal

Durante la sesión plenaria también se han designado los dos días festivos locales de 2027: el lunes 5 de abril, festividad de San Vicente, y el sábado 22 de mayo, día de Santa Quitèria.

El pleno ordinario de agosto ha aprobado asimismo el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Almassora y Burriana para prestar el servicio de autobús a la Universitat Jaume I (UJI), así como la aprobación inicial de la ordenanza municipal de bienestar animal.