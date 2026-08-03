Noche histórica para el pueblo
Ambientazo en Altura para vivir otra 'final del Mundial' y verse en el 'Grand Prix' en pantalla gigante
Unas 900 personas se reúnen en el parque Ramón y Porcel para seguir el duelo frente a Pradejón (La Rioja), con Fonsi Nieto como padrino
Semanas después de abarrotar el parque Ramón y Porcel para seguir la final del Mundial, Altura vuelve a reunirse este lunes frente a una pantalla gigante. Esta vez, sin embargo, el protagonista no es ningún equipo de fútbol, sino el propio pueblo, que se prepara para verse en horario de máxima audiencia en el Grand Prix.
La expectación ha ido creciendo durante toda la jornada hasta desembocar en una multitudinaria cena de sobaquillo. Se han vendido alrededor de 550 tíquets, aunque desde el Ayuntamiento elevean la asistencia final hasta las 850 o 900 personas al sumarse quienes han acudido por libre. Entre el público no solo hay vecinos de Altura, sino también habitantes de otros municipios de la comarca del Alto Palancia que han querido acompañar al equipo castellonense en su gran noche televisiva.
Desde primera hora de la tarde, el ambiente ya recordaba al del concurso. La piscina municipal ha acogido hinchables acuáticos con los que pequeños y mayores calentaron motores antes de la emisión. El Ayuntamiento había animado a participar recordando que era difícil imaginar el Grand Prix sin los juegos de agua y los espectaculares resbalones que tradicionalmente habían dejado algunos de sus momentos más divertidos.
Ya al caer la noche, las mesas, las sillas y las bolsas con la cena han ido llenando progresivamente el parque. La pantalla gigante ha vuelto a convertir el recinto en una gran grada al aire libre, con familias enteras, grupos de amigos, peñas y participantes pendientes de cada imagen.
Antes del inicio del programa está prevista la proyección del vídeo promocional con el que Altura había presentado su candidatura. Aquella grabación había movilizado meses atrás a asociaciones, clubes, peñas y vecinos de todas las edades, que volvieron a verse reunidos para compartir el desenlace de una aventura iniciada en marzo, cuando RTVE anunció la selección del municipio.
Altura se enfrenta en el programa a Pradejón, localidad de La Rioja, y cuenta con el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto como padrino. Más allá de lo que termine reflejando el marcador, la noche ya ha conseguido reunir de nuevo al municipio.
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