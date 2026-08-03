Benicàssim invierte 426.000 euros en playas, parques infantiles, contenedores y Villa Elisa

El Ayuntamiento de Benicàssim movilizará 440.671,62 euros en nuevas inversiones y mejoras de servicios municipales, tras las dos modificaciones de crédito aprobadas en un pleno. Una de ellas, la principal, de 426.084,59 euros y otra de 14.587,03 euros, destinadas a actuaciones en las playas, la vía pública, los parques infantiles, Villa Elisa, el polideportivo, el CEAM y la urbanización El Refugio.

El concejal de Hacienda, Arturo Martí, defendió que los recursos municipales se destinarán a actuaciones con una incidencia directa en el día a día de los vecinos. El responsable municipal destacó además que los expedientes cuentan con los informes favorables de la Intervención.

La mayor parte de la modificación principal se concentrará en el mantenimiento y la sostenibilidad del litoral. El Ayuntamiento prevé destinar alrededor de 221.000 euros a modernizar la maquinaria utilizada en las playas, con la adquisición de una retroexcavadora y un remolque desplegador.

El equipo de gobierno considera ambos vehículos esenciales para reforzar los trabajos diarios de conservación de la costa, uno de los principales activos turísticos y medioambientales del municipio.

Dentro de este bloque también se incluyen cerca de 17.000 euros para renovar la red de riego de los oasis de palmeras y otros espacios del frente litoral.

Cerramientos para las islas de contenedores

Otra de las principales inversiones se dirigirá a la vía pública. El Ayuntamiento reservará cerca de 115.000 euros para mejorar diferentes servicios urbanos, de los que aproximadamente 109.000 se emplearán en construir cerramientos alrededor de las islas de contenedores.

La actuación busca mejorar la imagen de las calles, reforzar la higiene y evitar que bolsas, cajas y otros residuos queden dispersos alrededor de los puntos de recogida.

Este apartado incorpora además una partida próxima a los 6.000 euros para señalización relacionada con la formación y el desarrollo sostenible.

Actuaciones en parques infantiles

El expediente recoge también 65.850 euros para parques, jardines y zonas destinadas a la infancia. El Ayuntamiento actuará en el parque situado junto a una escoleta municipal y reparará elementos de seguridad en el parque de las Naciones, en la zona sur.

Ambas intervenciones supondrán una inversión aproximada de 27.250 euros. El resto se destinará a reponer juegos infantiles en los parques de Villamar y Juan XXIII y a instalar nuevas porterías en el área deportiva del parque del País Valencià.

Martí enmarcó estas actuaciones en el objetivo de garantizar espacios públicos seguros y en condiciones adecuadas para el disfrute de las familias.

Mejoras en Villa Elisa y el polideportivo

El bloque dedicado al patrimonio y al deporte ronda los 24.000 euros. La mayor parte se utilizará para adecuar y sustituir elementos del estanque y la fuente de Villa Elisa, uno de los espacios culturales más representativos de Benicàssim.

El Ayuntamiento destinará además unos 3.000 euros a renovar equipos de agua caliente sanitaria en el polideportivo municipal. El equipo de gobierno presenta esta actuación como una medida preventiva frente a la legionela y orientada a reforzar la seguridad de los usuarios.

El Refugio, el CEAM y nuevos cambiadores

El pleno trató además una segunda modificación de crédito por un importe exacto de 14.587,03 euros, centrada en tres actuaciones de menor cuantía.

El Ayuntamiento reservará alrededor de 7.500 euros para continuar avanzando en el proyecto refundido de la urbanización El Refugio. El gobierno municipal asegura que esta actuación responde a las peticiones de los vecinos y permitirá seguir trabajando en soluciones adaptadas a las características del entorno.

La modificación incorpora asimismo una partida próxima a los 4.000 euros para completar instalaciones pendientes en el CEAM, entre ellas las relacionadas con el suministro de gas, y otra cantidad para modernizar los cambiadores infantiles existentes en diferentes dependencias municipales.