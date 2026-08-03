Castellón se lleva una plata del Mundial de Bandas en Países Bajos con el arte de Ripollés como testigo

La Unió Musical Lira Borriolenca ha conseguido una medalla de plata en el World Music Contest de Kerkrade, en los Países Bajos, y ha inmortalizado su participación con una fotografía de familia frente a Viva la Vida, la monumental escultura del artista castellonense Juan Ripollés instalada en la ciudad neerlandesa.

Bajo la dirección de Àngel Martínez, la formación ha obtenido 78,42 puntos en la segunda división de bandas sinfónicas de uno de los certámenes musicales más prestigiosos del mundo, conocido popularmente como el Mundial de las Bandas. En concreto, el jurado le ha concedido 78,83 puntos por la obra obligada y 78 por el programa de libre elección, según el archivo oficial de resultados del WMC. Ha sido la única agrupación de la provincia en participar en el concurso.

Actuación de la Unió Musical Lira Borriolenca durante el certmaen. / Mediterráneo

"El corazón lleno y una medalla en la maleta"

"Volvemos de Kerkrade con el corazón lleno y una medalla de plata en la maleta", ha celebrado la agrupación musical a través de sus redes sociales. La entidad ha reconocido que no ha logrado el primer premio, pero ha destacado el “orgullo inmenso” de haber hecho sonar su música en un escenario internacional de primer nivel.

La banda ha remarcado que los 78,42 puntos recompensan “meses de esfuerzo, ensayos interminables, ilusión y hambre de superarnos juntos”. También ha agradecido la implicación de los músicos, el director, la junta y todas las personas que les han dado apoyo desde Borriol. “Esto no es un final, sino una razón más para seguir haciendo grande nuestra banda”, ha concluido.

Tres obras sobre el escenario

La Lira Borriolenca ha interpretado Epiphany, de Henk Badings, como pieza obligada; Sax Flight, de Alain Crépin, y Jules Verne, del compositor Iván Romero. El programa oficial del certamen confirma que la agrupación borriolense ha competido en la segunda división de bandas sinfónicas.

La medalla de plata no equivale en este concurso al segundo puesto de la clasificación, sino que se concede en función de la puntuación alcanzada. Las bandas que obtienen entre 70 y 79,99 puntos reciben la plata, mientras que a partir de 80 puntos se entrega el oro y con 90 o más, el oro con distinción. La Lira Borriolenca ha finalizado en la duodécima posición entre las 12 participantes.

La presidenta de la Unió Musical Lira Borriolenca, Mar Babiloni, junto a su director, Àngel Martínez, tras recoger la medalla. / Mediterráneo

Sabaneta, campeona de la categoría

La vencedora ha sido la Banda Sinfónica de Sabaneta ‘Juan David Castaño Arango’, de Colombia, con 97,11 puntos. La Banda de Música de Zamora ha ocupado la segunda posición con 95,33 puntos y el Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade, representante de la ciudad anfitriona, ha completado el podio con 92,14. Las tres agrupaciones han obtenido un oro con distinción.

La formación de Borriol se ha medido con bandas procedentes de Colombia, Alemania, Austria, Países Bajos, Singapur y España. Su presencia en Kerkrade ha culminado meses de preparación y ensayos para afrontar una de las citas más exigentes del panorama internacional.

Foto de familia de la delegación borriolense delante de la escutura de Ripollés. / Mediterráneo

Una fotografía con sello castellonense

La delegación borriolense ha querido dejar constancia de su paso por Kerkrade con una multitudinaria fotografía de familia a los pies de Viva la Vida, la colorida escultura de Ripollés que preside uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. La escena ha unido simbólicamente dos embajadores castellonenses: la música de la Lira Borriolenca y el arte del creador nacido en Castellón.

La obra fue inaugurada en julio de 2017 y está considerada uno de los grandes iconos urbanos de Kerkrade. Alcanza los 11 metros de altura, pesa 7.600 kilos y fue presentada entonces como la mayor escultura de los Países Bajos. Su diseño fue elegido con el respaldo de alrededor de 52.000 votos en una consulta por internet.

Página impresa de la edición de 'Mediterráneo' del 30 de julio de 2017 sobre la inauguración de la obra de 'Ripo'. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Kerkrade encargó la pieza para representar el optimismo, la alegría y la confianza en el futuro. La obra reúne referencias a la música, el deporte, los encuentros y la vida en comunidad, un significado especialmente apropiado para la fotografía con la que la banda borriolense ha cerrado su aventura internacional. La publicación neerlandesa Chapeau Magazine ya destacó durante su creación su carácter de nuevo icono para la ciudad.

El reconocimiento de Borriol

El Ayuntamiento de Borriol también ha felicitado públicamente a todos los músicos, directores y personas que integran la entidad por un reconocimiento que atribuye a su talento, esfuerzo, dedicación y pasión. “Habéis llevado el nombre de Borriol bien alto y nos habéis llenado de orgullo”, ha señalado el consistorio.

Publicación del Ayuntamiento de Borriol en Facebook.

El World Music Contest reúne cada cuatro años desde 1951 a algunas de las mejores formaciones de viento y percusión. Su vigésima edición, celebrada coincidiendo con el 75º aniversario del certamen, ha congregado durante cuatro fines de semana en Kerkrade a más de 250 bandas, orquestas y conjuntos de todo el mundo.