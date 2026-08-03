Conmoción en Martorell (Barcelona) por la muerte del joven de 21 años tras la cogida en Tírig: "Muchos lo hemos visto crecer"

El municipio barcelonés de Martorell se ha sumado al dolor por la muerte de Joan, el joven de 21 años que falleció el sábado después de sufrir una cogida durante una exhibición taurina en las fiestas patronales de Tírig. Tanto el Ayuntamiento como el alcalde, Xavier Fonollosa, han publicado sendos mensajes de luto para trasladar sus condolencias a la familia y despedir a un joven muy conocido en la localidad catalana.

“El Ayuntamiento de Martorell expresa su profundo pesar por la trágica muerte de Joan, un joven vecino de nuestro municipio”, comienza el comunicado institucional. El consistorio recuerda que el joven perdió la vida durante las fiestas de Tírig, “el pueblo donde veraneaba”, y manifiesta su “más sincero pésame” a sus familiares, amigos y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo y quererlo.

“En estos momentos de profunda tristeza, todo el municipio se suma a su dolor y les hace llegar un abrazo lleno de afecto y calor”, añade el Ayuntamiento, que concluye su mensaje con un “Descansa en paz, Joan”.

Publicación del Ayuntamiento de Martorell en Facebook.

“Profundamente consternados"

También el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha expresado públicamente su consternación por una pérdida que ha golpeado tanto a la localidad barcelonesa como a Tírig. El primer edil recuerda que Joan era “un joven de Martorell que muchos hemos visto crecer” y que perdió la vida de manera repentina durante las fiestas del municipio castellonense, “el pueblo donde veraneaba y al que se sentía profundamente vinculado”.

“Su pérdida nos deja profundamente consternados. Cuando se marcha alguien tan joven, las palabras se hacen pequeñas ante un dolor tan inmenso”, señala Fonollosa.

En nombre propio y de todo Martorell, el alcalde ha trasladado sus condolencias y “un abrazo lleno de afecto” a la familia, los amigos y todas las personas que lloran su ausencia, “tanto en Martorell como en Tírig”.

Fonollosa destaca asimismo la huella que Joan deja entre quienes compartieron su vida. “Nos quedará el recuerdo de su sonrisa, su manera de ser y todos los momentos compartidos”, expresa antes de recalcar que todo el municipio se une al dolor de sus seres queridos. “Descansa en paz, Joan. Martorell no te olvidará nunca”, concluye.

Publicación de Xavier Fonollosa Comas en Facebook.

Una estrecha vinculación con Tírig

Joan era natural de Martorell, pero pasaba los veranos en Tírig y mantenía una estrecha relación personal y familiar con el municipio castellonense. Este verano trabajaba en el Ayuntamiento mediante un contrato estival y era una persona muy querida entre los vecinos.

El propio consistorio de Tírig destacó tras conocerse su fallecimiento que el joven quiso a la localidad “como si hubiera nacido allí” y se ganó el afecto de todos con “su manera de ser, su proximidad y su alegría”. “Hoy podemos decir, con el corazón en la mano, que despedimos a uno de los nuestros”, recogía el comunicado municipal.

El accidente se produjo el pasado jueves por la mañana durante una exhibición taurina de las fiestas patronales en honor a San Jaime. El joven estaba cruzando la calle para cambiar de barrera cuando fue sorprendido por una vaca. Tras ser alcanzado por el animal, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Fue evacuado inicialmente al Hospital Comarcal de Vinaròs y posteriormente trasladado a la UCI del Hospital General de Castellón debido a la gravedad de sus lesiones. Ante el empeoramiento de su estado, el Ayuntamiento de Tírig decidió cancelar definitivamente todos los actos que quedaban de las fiestas.

Primera muerte desde octubre de 2024

La muerte de Joan supone la primera víctima mortal de 2026 por una cogida en un festejo taurino en la provincia de Castellón. Es también el primer fallecimiento de estas características desde octubre de 2024, cuando un hombre de 57 años murió tras ser embestido por un toro durante los festejos de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó.

Durante 2025 no se contabilizó ninguna muerte por cogida en la provincia. El fallecimiento de Joan ha unido ahora en el duelo a Martorell y Tírig, los dos municipios a los que permaneció estrechamente ligado.