Figueroles celebra su 300º aniversario como pueblo independiente con una gala con más de 600 asistentes

Figueroles vivió una noche para el recuerdo con la celebración de la gala institucional del tricentenario, el acto central de la conmemoración de los 300 años de la constitución del municipio como entidad independiente. Más de 600 personas participaron en una velada que combinó historia, tradición, emoción y reconocimiento al pasado de la localidad, reuniendo a vecinos, representantes institucionales y autoridades llegadas desde diferentes municipios de la comarca y de la provincia.

La gala para conmemorar los 300 años de Figueroles como pueblo, en imágenes /

La fecha elegida volvió a poner en valor un acontecimiento clave para la historia del municipio, ya que el 1 de agosto de 1726 el Conde de Aranda firmó la carta de segregación que permitió a Figueroles independizarse de Llucena y convertirse en municipio propio, iniciando así una nueva etapa que, tres siglos después, fue recordada con una ceremonia cargada de simbolismo.

Entre las autoridades comarcales y provinciales que asistieron al acto se encontró la vicepresidenta primera de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallarés, los alcaldes de Castillo de Villamalefa, Diego Gallén; de Llucena, David Monferrer; de l’Alcora, Samuel Falomir; y el de Sant Joan de Moró y diputado, Vicente Pallarés; así como algunos concejales de los mencionados municipios, que quisieron acompañar a Figueroles en una celebración histórica.

Foto de familia de las autoridades. / Héctor Gozalbo

Uno de los momentos más destacados de la gala fue el nombramiento del historiador local Amadeu Porcar Hueso como cronista oficial del municipio, un reconocimiento a su trayectoria y a su labor de investigación y divulgación de la historia de Figueroles. Así como el reconocimiento al organizador de las conferencias que cada año cuentan con un personaje relevante de la sociedad española.

El historiador y nuevo cronista Amadeu Porcar (i) recibió el obsequio de manos del alcalde, Óscar Escrig. / Héctor Gozalbo

Durante su intervención, el alcalde de Figueroles, Óscar Escrig, recordó que "tres siglos de historia no se entienden sin las personas que nos han precedido, sin aquellos que hicieron posible que hoy estemos aquí". El primer edil afirmó que aquel acto sirvió para recordar "a nuestros antepasados con emoción y gratitud. Aquellos hombres y mujeres que con esfuerzo y sacrificio levantaron este pueblo entre montañas, en el corazón de l'Alcalatén". Asimismo, señaló que "ellos nos enseñaron a querer esta tierra, a respetar las tradiciones y, sobre todo, a entender que la fuerza de un pueblo está en su gente", antes de concluir definiendo a Figueroles como "un pueblo pequeño en tamaño, pero inmenso en alma".

Evolución histórica

La gala realizó un recorrido por la evolución histórica del municipio mediante diferentes proyecciones audiovisuales que explicaron el proceso de segregación de Figueroles y el nacimiento del municipio independiente. El campanario de la localidad se convirtió en el hilo conductor del relato, simbolizando el paso del tiempo y cómo sus campanas habían sido testigos de los principales acontecimientos que han marcado la historia del pueblo durante estos tres siglos.

El pregonero mayor de la vila, Isidoro Fortanet, protagonizó uno de los momentos más emotivos al interpretar unas estrofas compuestas expresamente para esta efeméride, evocando el orgullo, la identidad y el sentimiento de pertenencia que han caracterizado a generaciones de vecinos.

La gala sirvió también para rendir homenaje al tejido asociativo de Figueroles, reconociendo públicamente el trabajo que desarrollan durante todo el año las asociaciones y entidades locales. El Ayuntamiento quiso poner en valor el compromiso y la dedicación de todas ellas por mantener viva la actividad cultural, social, deportiva y festiva del municipio.

La banda local y las cantantes Nieves Bagán y Ruth Martínez interpretaron el himno del tricentenario. / Héctor Gozalbo

Estreno oficial del himno

Otro de los instantes más esperados fue el estreno oficial del himno del tricentenario, una composición creada por el director de la banda local, Manolo Bernat. La obra fue interpretada por las cantantes locales Nieves Bagán y Ruth Martínez, acompañadas por la Associació Amics de la Música de Figueroles, emocionando al público asistente.

La conducción de la gala corrió a cargo de Ferrán Nicolás y Sergio Bellés, quienes guiaron una velada concebida para rendir homenaje al pasado, reconocer el presente y mirar al futuro con ilusión.

Con esta gala institucional, Figueroles culminó uno de los actos más importantes del amplio programa organizado con motivo de su tricentenario, una conmemoración que reafirmó el orgullo de pertenencia de sus vecinos y puso en valor la historia de un municipio que, tres siglos después de alcanzar su independencia administrativa, continúa construyendo su futuro sin olvidar sus raíces.