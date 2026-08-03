11 millones de euros para regenerar la playa Morro de Gos en Orpesa: "Lo llevamos esperando desde hace años"

El Gobierno ha puesto cifra y calendario a la esperada regeneración de Morro de Gos: 11,27 millones de euros para actuar sobre dos kilómetros de costa entre el cabo de Orpesa y el río Chinchilla. El proyecto saldrá a exposición pública en septiembre e incluye un nuevo espigón en la punta de la Illeta, la aportación de 188.441 m³ de arena, la creación de dunas y el retranqueo de varios tramos del paseo y los viales.

La actuación busca frenar la grave regresión que arrastra esta zona del litoral y ofrecer una solución estable después de años de pérdida de arena, aportaciones provisionales y reivindicaciones vecinales. La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha detallado el avance durante una reunión con representantes de la Asociación Morro de Gos.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, junto a representantes de la Asociación Morro de Gos durante el encuentro sobre el proyecto de regeneración. / MEDITERRÁNEO

Según ha explicado García Valls, la adecuación del proyecto al Plan Estratégico Nacional garantiza que las intervenciones previstas sean coherentes con este documento y abre la puerta a su próxima exposición pública.

Un espigón para contener la arena

La principal actuación será la construcción de un nuevo espigón en la punta de la Illeta, con la longitud necesaria para contener el material que se aporte a la playa.

El proyecto contempla la regeneración del arenal con 100.000 m³ de arena procedentes de dragado y otros 88.441 de origen continental. También incluye tres retranqueos en espacios que actualmente ocupan el dominio público marítimo-terrestre.

Entre la calle Galicia y el río Chinchilla se desplazará el vial para reubicar el paso peatonal; entre la avenida del Mar y la calle Galicia se retranqueará el vial y se habilitará un nuevo paseo; y entre la plaza Mallorca y la avenida del Mar se desplazará el paseo existente. A lo largo de los tres tramos está prevista, además, la formación de dunas.

«Llevamos esperando esto desde hace tres años»

La Plataforma Morro de Gos ha recibido el anuncio con satisfacción después de años reclamando una intervención definitiva en la playa.

«La valoración es muy positiva. Estamos muy contentos porque llevamos esperando esto desde hace ya tres años, desde que empezó a elaborarse el estudio», ha explicado Elena Sánchez, en representación de la entidad vecinal.

La plataforma recuerda, no obstante, que el proyecto llega «prácticamente con dos años de retraso respecto a las fechas establecidas» y que durante este tiempo ha pasado en varias ocasiones entre Castellón y Madrid para incorporar cambios y revisiones.

Sánchez también ha destacado la implicación de la subdelegada del Gobierno, con quien la asociación mantuvo una reunión en septiembre de 2025 para trasladarle la situación de la playa y reclamar tanto una mayor aportación de arena como avances en la tramitación.

«Le agradecemos profundamente que haya conseguido que esto se publique. Creemos que ha peleado para que el plan saliera lo antes posible», ha afirmado.

Cuando el documento completo se someta a exposición pública, la plataforma lo estudiará con asesoramiento técnico para valorar posibles alegaciones. «En principio entendemos que será positivo para la playa, pero tendremos que analizarlo con detalle», añade Sánchez.

Una marcha informativa el 8 de agosto

La entidad ha convocado una marcha informativa para el próximo sábado 8 de agosto, a las 19.30 horas, desde el Hotel Koral hasta la plaza Mallorca.

La asociación, que cuenta con alrededor de 500 socios, quiere explicar al conjunto de residentes y usuarios de la playa el contenido del proyecto y los próximos pasos de la tramitación.

«No es una manifestación de queja al uso. Es más positiva que negativa, casi una celebración porque por fin hemos conseguido que esto tire hacia delante», señala Elena Sánchez.

La plataforma confía en que la actuación permita recuperar de forma estable el arenal. «Esperamos que la playa vuelva a ser como antes, que el arenal vuelva a ser un arenal y que recupere la vida que tenía», añade.

Costas estudia repetir la aportación de arena

Durante la reunión también se abordó la continuidad durante los dos próximos años del trasvase de 15.000 metros cúbicos de arena realizado por Costas en 2026, la primera aportación estatal de estas características en la zona.

Esta cantidad se sumó a otros 9.000 metros cúbicos gestionados por el Ayuntamiento, procedentes de la cala del Retor y del río Chinchilla. En total, las playas del norte recibieron antes del verano unos 24.000 metros cúbicos, una aportación histórica pero una medida que no deja de ser provisional mientras avanza la solución definitiva.

El proyecto estatal procede del contrato de redacción licitado en 2023, al que concurrieron cinco empresas y que fue adjudicado a Ingemed SLP por 70.597,29 euros. Su exposición pública abrirá ahora el periodo para conocer en detalle una de las actuaciones más esperadas del litoral de Orpesa.