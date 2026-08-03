Hermanos Bellés se queda lejos de lucirse en su estreno en el concurso de ganaderías de les Penyes de la Vall

El segundo día de les Penyes en Festes, que de haber sido todo normal habría sido el cuarto, en la Vall d'Uixó han tenido dos cosas de sobra: ganas de fiesta y calor. Lo que ha faltado ha sido un espectáculo taurino a la altura de las expectativas de una afición que presume de ser exigente, en especial, por lo que respecta a su concurso de ganaderías.

Este lunes ha amanecido con las energías justas y eso se ha visto en el recinto del encierro. A pesar de la novedad que suponía correr con toros capones, la cita no se ha caracterizado por una masiva participación de corredores, aunque desde la organización lo tenían claro: «Un lunes de peñas a las ocho de la mañana no se suele esperar mucha gente».

Lo cierto es que a estos singulares toros de Germans Guillamón, que se caracterizan por su gran tamaño y por tener el aspecto de vacas bravas, no les ha hecho falta el estímulo de los corredores, porque han salido como balas de los corrales y han llegado en tiempo récord a la plaça del Mercat, dejando atrás incluso a los mansos, poco acostumbrados a carreras tan vertiginosas, propias de esta clase de astados.

A mediodía, las peñas han tratado de dar lo mejor en sus habilidades culinarias en el concurso de fideuà, bajo un sol de justicia y una humedad que ha puesto a prueba a los más valientes. Quién ha ganado se sabrá en unos días.

Menos de lo esperado

Y sin duda, también habrá intentado dar lo mejor la ganadería Hermanos Bellés, que se estrenaba este año en el concurso de les Penyes, pero su participación no ha estado a la altura de las expectativas que había generado. Con los 100 puntos que han sumado sus ocho vacas y el toro, tiene escasas posibilidades de estar entre los mejores. De todos sus animales, la más destacada ha sido la vaca Castellana, con 16,5 puntos.

Desde la junta directiva de les Penyes remarcan que se esperaba mucho de esta ganadería después del gran papel que realizó en la Pascua Taurina de Onda y porque «está teniendo unos años muy buenos», pero como siempre suele decirse, «esta plaza es muy difícil», por tamaño, por número de obstáculos y por cantidad de público. Muchos condicionantes que han complicado el objetivo de tocar podium.

Tampoco pasará a la historia de las grandes veladas de la Semana Grande de la Vall la Nit Taurina del domingo, que «se hizo larga porque faltó espectáculo». Tanto fue así, que se decidió prescindir del desafío previsto, recortando el número de animales exhibidos.

Esta tarde se ha producido el primer incidente de los actos taurinos que he requerido traslado al hospital, por una cornada en la axila derecha a un aficionado de 29 años vecino de la localidad.

El apartado taurino tendrá una pausa este martes, cuya programación la acapararán dos citas por regla general multitudinarias, tanto por la participación de las peñas, como por la asistencia del público en general: el concurso de paellas y el pasacalle y baile de disfraces.