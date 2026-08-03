Indignación en un pueblo de Castellón tras aparecer pintadas en un barranco protegido: "Es un atentado contra nuestro patrimonio"

El Ayuntamiento de Cirat ha denunciado un acto de vandalismo, mostrando su "más absoluta repulsa" tras la aparición de pintadas con spray en el barranco de Las Salinas, un enclave de especial protección ambiental del municipio del Alto Mijares. El consistorio considera que los hechos suponen "un atentado directo contra nuestro patrimonio natural, nuestra biodiversidad y la identidad de nuestro territorio".

Pintada en un árbol del Barranco de las Salinas en Cirat tras un acto vandálico / Ayuntamiento de Cirat

Palabras del Ayuntamiento

A través de un comunicado difundido en Facebook, el Ayuntamiento ha lamentado que el paraje haya amanecido con varias pintadas y ha denunciado el daño causado a un entorno que "debería ser un refugio de naturaleza y un orgullo para todos". "Alguien ha decidido que su necesidad de dejar una marca de spray es más importante que el respeto a la naturaleza y al esfuerzo de toda una comunidad por conservar este entorno", señalan desde el consistorio.

El gobierno municipal ha informado de que ya ha trasladado lo sucedido a las autoridades competentes, con el objetivo de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se proceda a la restauración del entorno afectado. Además, ha realizado un llamamiento tanto a las administraciones como a la ciudadanía para reforzar la protección de los espacios naturales y colaborar en su vigilancia, "La naturaleza no es un lienzo para el egoísmo, sino un legado que debemos preservar", subrayan.

Pintadas en el Barranco de las Salinas en Cirat tras un acto vandálico / Ayuntamiento de Cirat

En el comunicado, el consistorio insiste en que este tipo de acciones suponen un importante perjuicio para un espacio cuya conservación requiere "tiempo, recursos y cariño", al tiempo que recuerda que alterar un ecosistema protegido "no te hace artista, te hace vándalo".

Por último, ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. "Si viste algo o sabes quién ha podido ser, denuncia. Cuidar la naturaleza es una responsabilidad colectiva. ¡Basta ya de destrozar lo que es de todos!", concluye el mensaje difundido por el consistorio.