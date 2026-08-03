Les Useres vive su primer domingo de fiestas entre toros, música y tradición
La entrada de la reina y su corte, los festejos taurinos y el tardeo protagonizan una intensa jornada
Redacción
Les Useres vivió su primer domingo de fiestas entre toros, música y tradición, con una intensa programación que reunió a vecinos y visitantes en distintos puntos de la localidad.
La jornada comenzó en el Espai Cultural con el espectáculo infantil "Érase una vez un circo", que hizo disfrutar a los más pequeños y a sus familias. Después, la actividad se trasladó a la plaza del Ayuntamiento, donde tuvo lugar una entrada de toros de la ganadería Hermanos Bellés, de la Torre d'en Besora.
Por la tarde, uno de los momentos más vistosos fue la entrada de la reina de las fiestas y su corte de honor, que recorrieron las calles en carruaje y a caballo acompañadas por la Unión Musical Santa Cecilia de Les Useres. A continuación, la plaza del Ayuntamiento acogió una nueva suelta de reses de Hermanos Bellés.
La fiesta continuó en la calle Calvari con un concurrido tardeo organizado por la Colla el Tardeo y amenizado por las actuaciones de Paynamoon y DJ Font.
El programa taurino vivió otro de sus momentos destacados con la subida del cajón y la prueba del toro "Tendido", marcado con el número 85 y guarismo 23, de Hermanos Bellés. El festejo corrió a cargo de la Asociación Dones Taurines Les Useres.
La jornada terminó con la embolada del astado probado durante la tarde y la discomóvil Bandalay en el parque municipal. Las fiestas continúan este lunes con diferentes actos taurinos y una fiesta de la espuma.
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