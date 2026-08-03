Moncofa saca a licitación por 12,1 millones las obras para culminar el PAI Belcaire Sur

El Ayuntamiento de Moncofa ha culminado toda la tramitación necesaria para completar el desarrollo urbanístico del PAI Belcaire Sur, cuyas obras salen ahora a licitación con un presupuesto base de 12.122.229,90 euros. El importe definitivo de la adjudicación determinará la cuantía exacta del préstamo que deberá formalizar el consistorio para ejecutar la actuación.

La licitación y posterior ejecución del proyecto representan un avance decisivo para culminar uno de los principales desarrollos urbanísticos del municipio. La intervención permitirá poner en valor un espacio estratégico, mejorar sus infraestructuras y generar nuevas oportunidades de crecimiento para Moncofa.

Un puente sobre el río Belcaire

El proyecto contempla la construcción de los accesos principales al PAI Belcaire Sur. Entre las infraestructuras previstas destaca un puente para el tráfico rodado sobre el cauce del río Belcaire, que mejorará de forma significativa la conexión con el nuevo sector urbanístico.

Las obras también incluyen una rotonda elevada sobre un terraplén que dará acceso directo al vial principal de la urbanización. Esta infraestructura se situará en el cruce con el camino Biniesma y, además de convertirse en la entrada principal al PAI, permitirá dar continuidad al camino mediante una rampa, favoreciendo la movilidad y la integración viaria de la zona.

La construcción del puente y la rotonda transformará la imagen del entorno y dotará a Belcaire Sur de unos accesos modernos y adaptados a las dimensiones del desarrollo previsto. Las actuaciones también contribuirán a mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los puntos estratégicos del municipio.

Un sector de 271.000 metros cuadrados

Belcaire Sur abarca una superficie aproximada de 271.000 metros cuadrados y está integrado por 32 parcelas pertenecientes a cerca de 70 propietarios. El sector cuenta con una ubicación privilegiada y un amplio frente litoral en primera línea de playa.

El planeamiento contempla que la urbanización quede elevada para proteger las futuras edificaciones frente a los efectos del mar y garantizar una mayor seguridad y sostenibilidad a largo plazo.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha destacado que "después de muchos meses de tramitación, dada la envergadura que supone la finalización del PAI Belcaire Sur, el Ayuntamiento ya está en condiciones de licitar el proyecto". El primer edil ha explicado que el consistorio deberá formalizar un préstamo por el importe definitivo de la adjudicación, ya que "la cantidad a obtener estará condicionada a la cifra final por la que se adjudique la obra".

Un desarrollo iniciado hace dos décadas

Alós ha recordado que "hace dos décadas, cuando se inició este desarrollo urbanístico, eran los propietarios quienes debían asumir los costes de urbanización. Sin embargo, debido a la mala gestión de los responsables de entonces, ahora serán los contribuyentes de Moncofa quienes tendrán que afrontar económicamente esta actuación para poder consolidar el desarrollo urbanístico".

El alcalde ha subrayado que, una vez concluidas las obras, "se abrirá una ventana de oportunidades", ya que en el sector existen numerosas parcelas edificables que, a su juicio, despertarán el interés de los promotores de viviendas e impulsarán el crecimiento económico y urbanístico de Moncofa.