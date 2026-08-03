La movilidad ciclista llega al pleno de Burriana con una inversión de 80.950 euros

El Ayuntamiento de Burriana elevará al pleno ordinario del próximo jueves, 6 de agosto, una modificación de crédito por un importe de 49.379,50 euros destinada a reforzar la partida presupuestaria de promoción del transporte urbano en bicicleta. Esta aportación permitirá al consistorio mantener el saldo municipal necesario para cofinanciar subvenciones con otras administraciones y seguir accediendo a nuevos proyectos de movilidad sostenible.

Esta consignación resulta indispensable para tramitar el proyecto conjunto impulsado por el municipio, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y fondos europeos para instalar dos módulos de aparcamiento seguros e inteligentes para bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) en la plaza de la estación de ferrocarril. La actuación busca facilitar la conexión intermodal de los usuarios que se desplazan desde sus domicilios hasta el tren.

Presupuesto y subvención

El proyecto, con un presupuesto total de ejecución de 80.950 euros, sin IVA, contará con una subvención de 48.570 euros procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Ivace, dentro del programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el Transporte, que se complementará con la aportación municipal.

La infraestructura dispondrá de dos estaciones modulares con taquillas individuales para bicicletas y patinetes, que sumarán 40 plazas estancas, opacas e independientes para prevenir actos vandálicos y robos.

El sistema se gestionará de forma completamente digital mediante una aplicación móvil, que permitirá consultar la disponibilidad en tiempo real, realizar reservas y acceder a los habitáculos. Estos contarán, además, con puntos de recarga eléctrica.

Para enero del 2027

Los módulos estarán concebidos para estancias de hasta 24 horas, con el fin de garantizar la rotación. Está previsto que la instalación entre en servicio en enero del 2027 y permita evitar unos 240 desplazamientos semanales en coche, lo que se traduciría en un ahorro energético de 168.100 kilovatios hora al año y en una reducción de 50,58 toneladas de emisiones de CO₂.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha subrayado que «esta modificación de crédito es el compromiso anunciado en el Pleno por este equipo de gobierno para mantener el saldo municipal necesario y seguir captando financiación europea y autonómica para proyectos transformadores en Burriana».

Asimismo, el edil ha destacado que «este proyecto pionero dotará a la estación de tren de un espacio seguro, digitalizado y con recarga eléctrica para bicicletas y patinetes, eliminando el miedo al robo, reduciendo el uso del coche y dando un impulso a la movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente en nuestro municipio».