Un pueblo de Castellón se ve obligado a cerrar su piscina tras amanecer con heces en el agua

La piscina municipal de Geldo permanecerá cerrada durante este lunes, 3 de agosto, después de sufrir un grave acto vandálico que ha obligado al Ayuntamiento a suspender temporalmente el servicio para realizar labores de reparación y desinfección.

No es la primera vez que la piscina municipal de Geldo sufre un episodio de este tipo, ya que hace poco más de un año, las instalaciones ya fueron objeto de un importante acto vandálico en el que aparecieron destrozadas todas las duchas y varias escaleras metálicas, algunas de ellas arrancadas y arrojadas al agua.

Heces y daños materiales

Según ha informado el ayuntamiento a través de sus redes sociales, las instalaciones amanecieron con defecaciones en el recinto y con roturas en las escaleras de la piscina, unos desperfectos que hacen imposible garantizar el uso seguro de las instalaciones.

Captura de pantalla de la historia que ha compartido el Ayuntamiento de Geldo en sus redes sociales / Ayuntamiento de Geldo

Cierre del servicio

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado el cierre de la piscina durante toda la jornada con el objetivo de llevar a cabo los trabajos necesarios de limpieza, desinfección y reparación antes de permitir nuevamente el acceso de los bañistas.

El Ayuntamiento ha pedido la colaboración y el civismo de la ciudadanía para preservar los espacios públicos y evitar que se repitan episodios como este, que perjudican al conjunto de los vecinos de Geldo.