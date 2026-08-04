Almassora planta cara al calor con tres zonas de descanso climatizadas: dónde están y cuándo abren

Almassora abre tres espacios climatizados donde descansar y resguardarse del calor durante los episodios de altas temperaturas. El mercado municipal, la Casa de la Cultura y el centro social Fátima ponen sus instalaciones a disposición de cualquier vecino que necesite hacer una pausa y protegerse de las horas de mayor intensidad térmica.

Los tres edificios municipales disponen de aire acondicionado y zonas de descanso. El objetivo es ofrecer lugares frescos, cómodos y accesibles en diferentes puntos del municipio, especialmente durante aquellas jornadas en las que permanecer en la calle puede suponer un riesgo para la salud.

Dónde están y cuándo abren

El mercado municipal funcionará como zona climatizada durante las mañanas, de lunes a viernes. Por su parte, el hall de la renovada Casa de la Cultura permanecerá abierto de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 21.30, lo que permitirá utilizarlo tanto por la mañana como durante buena parte de la tarde.

La tercera opción es el centro social Fátima, que estará disponible de 15.30 a 21.30 horas. De este modo, Almassora dispone de espacios refrigerados con diferentes franjas de apertura para facilitar su utilización a lo largo del día.

Estos puntos están pensados para toda la ciudadanía, aunque pueden resultar especialmente útiles para las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas, los colectivos que pueden sufrir con mayor intensidad los efectos de las temperaturas extremas.

Los tres refugios climáticos de Almassora. / Mediterráneo

Lugares donde descansar y refrescarse

La alcaldesa, María Tormo, ha visitado el espacio acondicionado en el Mercado Municipal junto a la concejala de Mercados, Silvana Rovira, para conocer las condiciones de esta zona de descanso.

"Las altas temperaturas pueden suponer un riesgo para toda la población, especialmente para las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas", ha señalado. Por ello, el municipio ofrece estas instalaciones como una alternativa para quienes necesiten refrescarse, descansar durante unos minutos o evitar permanecer al sol en los momentos más calurosos.

La intención es que cualquier persona pueda acceder a estos espacios dentro de sus respectivos horarios de apertura. "Queremos que cualquier persona que necesite un lugar fresco donde descansar o refugiarse del calor pueda hacerlo con total comodidad", ha explicado la alcaldesa, quien ha destacado que se trata de dependencias cercanas, accesibles y acondicionadas para afrontar las jornadas de temperaturas más elevadas.

Consejos frente a las altas temperaturas

Además de acudir a alguno de estos espacios climatizados, se recomienda beber agua con frecuencia, incluso aunque no se tenga sed, y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día. También resulta aconsejable utilizar ropa ligera y transpirable y reducir la actividad física cuando las temperaturas sean más altas.

La atención debe centrarse especialmente en las personas más vulnerables al calor, comprobando que se mantienen hidratadas y permanecen en lugares frescos. Los tres espacios habilitados en Almassora ofrecen así una opción adicional para sobrellevar los episodios de calor intenso sin necesidad de permanecer en casa.