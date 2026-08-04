Burriana lleva al pleno 212.000 euros para reformar el polideportivo Sant Blai

El Ayuntamiento de Burriana elevará al Pleno ordinario del próximo jueves, 6 de agosto, una modificación de crédito de 212.035,74 euros destinada a hacer realidad la reforma integral del Polideportivo Municipal Sant Blai. La modificación se estructurará en dos lotes diferenciados: el primero, por un importe de 82.035,74 euros procedentes del Plan Impulsa de la Diputación de Castellón, se destinará a mejorar la accesibilidad; el segundo, con una cuantía de 130.000 euros, permitirá actuar sobre la estanqueidad de la infraestructura.

Este avance presupuestario, que se decidirá el próximo jueves, se suma al reciente impulso dado al proyecto tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la licitación del servicio de asistencia técnica de las obras. El contrato contempla tanto la redacción de los proyectos básicos y de ejecución como la posterior dirección facultativa de los trabajos y ha salido a licitación pública con un presupuesto máximo de 84.700 euros (IVA incluido).

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer; y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en una visita de presentación del proyecto de reforma del pabellón. / Mediterráneo

En el plano técnico, esta asistencia también se desglosa en dos lotes destinados a atender las necesidades más urgentes del recinto de la calle General Prim. El primero, dotado con 38.300 euros, diseñará la eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden el acceso al pabellón a las personas con movilidad reducida y la adaptación de las instalaciones para acoger competiciones oficiales.

Por su parte, el segundo lote, de 48.400 euros, establecerá las actuaciones necesarias para solucionar los problemas de humedad y goteras, además de incluir la redacción de los correspondientes estudios de seguridad, salud y gestión de residuos.

Proyecto de reforma integral

Con un presupuesto global cercano al millón de euros, el proyecto cuenta con una aportación de 700.000 euros de la Diputación de Castellón, fruto de la suma de un convenio de 450.000 euros y las ayudas del Plan Impulsa. El resto de la inversión será sufragado con recursos propios del Ayuntamiento.

Los trabajos previstos se centrarán en la renovación de la fachada del polideportivo, actualmente muy deteriorada, y en la adecuación de los accesos, las gradas, los vestuarios y los servicios. La intervención también permitirá dotar al edificio de nuevos equipamientos adaptados a las exigencias actuales.

Construido en la década de 1980, el recinto cuenta con un aforo para 120 personas y registra una afluencia superior a los 1.000 usuarios semanales. Es sede habitual de disciplinas como baloncesto, gimnasia rítmica, pilota valenciana, futnet y pickleball.

Además, alberga las sesiones de gimnasia de mantenimiento del Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM), como pilates y taichí, y las actividades estacionales del Servicio Municipal de Deportes durante las jornadas deportivas de verano, Navidad y Pascua.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado «la agilidad y celeridad de este ejecutivo municipal para modernizar el Polideportivo Sant Blai, un complejo deportivo que usan a diario nuestros clubes y deportistas, concretamente, más de 1.000 personas a la semana».

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha explicado que «queremos unas instalaciones sin barreras arquitectónicas y sin goteras en el menor tiempo posible para que las infraestructuras deportivas de nuestra ciudad estén a la altura de lo que merecen nuestros vecinos».