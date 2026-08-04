La emotiva felicitación de Carlos Sobera, Sonsoles Ónega o Revilla a un pueblo de Castellón por sus 300 años de historia

Numerosas celebridades del panorama nacional felicitaron al pueblo de Figueroles durante la gala conmemorativa del 300º aniversario de su constitución como municipio. La mayoría de estos rostros conocidos habían participado en las tradicionales conferencias que cada mes de septiembre se organizan en la localidad con motivo de las fiestas patronales y mantienen una estrecha relación de amistad con el organizador de las mismas.

Por ello, no dudaron en enviar un cariñoso mensaje para compartir con los vecinos la alegría por una efeméride tan especial.

La gala para conmemorar los 300 años de Figueroles como pueblo, en imágenes /

El vídeo recopilatorio con todas las felicitaciones fue editado por la productora Envidea Multimedia y proyectado durante la gala en la pantalla principal instalada en la parte trasera del escenario, uno de los momentos más emotivos de la noche, que fue recibido con una calurosa ovación por parte del público asistente.

Entre los vídeos de felicitación destacaron los enviados por relevantes personalidades del ámbito de la comunicación, la cultura y el espectáculo. Entre los rostros conocidos que felicitaron a Figueroles se encontraron Alejandro Entrambasaguas, Carlos Sobera, Emma García, Silvia Jato, Miguel Ángel Revilla, Nieves Herrero, José Antonio Maldonado, Juan José Padilla, Sonsoles Ónega, Christian Gálvez, Helena Resano, Rosa Villacastín, Jesús Álvarez, María Jesús y su acordeón y Soraya Arnelas, quienes trasladaron mensajes de afecto, felicitación y buenos deseos para el municipio con motivo de sus 300 años de historia.