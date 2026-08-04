Les Useres da el pistoletazo de salida a los actos taurinos en sus fiestas
La entrada de ‘bous’ abre una intensa programación con toros, vaquillas y ‘bou embolat’
Les Useres vive de lleno sus fiestas patronales, con un programa que reúne a vecinos, visitantes y peñas alrededor de las tradiciones locales.
La jornada del lunes comenzó a mediodía con la entrada de ‘bous’ en la plaza del Ayuntamiento, protagonizada este año por la ganadería Sergio Rua, de Albocàsser. El primer acto taurino congregó en el centro de la localidad a aficionados llegados desde distintos puntos de la comarca.
La plaza del Ayuntamiento se convirtió así en el principal punto de encuentro para familias, peñas y grupos de amigos durante el inicio de los festejos taurinos.
La programación continuó por la tarde con la exhibición de toros de la ganadería La Paloma, de Xaló, y la celebración del ‘bou embolat’, patrocinado este año por la peña La Crisis.
A medianoche llegó uno de los actos más participativos de la jornada: el tradicional reparto de sangría, cacahuetes y altramuces, que permitió a los asistentes recuperar fuerzas antes de afrontar el tramo final de la noche.
Poco después tuvo lugar la suelta de vaquillas, a cargo de la ganadería Hermanos Bellés, de la Torre d’en Besora, con la que concluyó la programación taurina del día.
La noche se completó con una fiesta de la espuma y la actuación de la discomóvil Bandalay Làser Show.
Los festejos continuarán este martes con nuevos actos taurinos, el tradicional ‘sopar de tombet de bou’ y un concierto de la Unión Musical Santa Cecilia de les Useres.
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