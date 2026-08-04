La Llosa compartirá su piscina con los vecinos de la Vilavella tras el incendio
Los habitantes de la Vilavella podrán acceder a las instalaciones por 1,50 euros, la misma tarifa que pagan los empadronados en la Llosa
La solidaridad y la fraternidad entre municipios vecinos vuelven a abrirse paso tras el incendio forestal de la Vall d’Uixó. La Llosa ha tendido la mano a la Vilavella y permitirá que sus vecinos utilicen la piscina municipal mientras permanezcan cerradas temporalmente las instalaciones de su localidad como consecuencia del fuego.
Los residentes de la Vilavella podrán acceder a la piscina de La Llosa con las mismas condiciones económicas que las personas empadronadas en el municipio anfitrión. De este modo, deberán abonar una tarifa de 1,50 euros por persona, gracias al convenio de colaboración alcanzado entre ambos ayuntamientos.
Para beneficiarse de esta medida, los usuarios tendrán que recoger previamente las entradas en el Ayuntamiento de la Vilavella. El pago se realizará posteriormente y de manera directa al acceder a la piscina municipal de la Llosa.
El acuerdo busca ofrecer una alternativa a los vecinos de la Vilavella para que puedan seguir disfrutando de este servicio durante el verano, mientras se trabaja en la reapertura de su piscina. La iniciativa refleja la cooperación entre dos localidades vecinas ante las consecuencias provocadas por el incendio.
El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, ha destacado la importancia de ayudarse en momentos difíciles: "En momentos como este es cuando más sentido cobra la colaboración entre municipios. Desde el primer momento quisimos tender la mano a La Vilavella para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de este servicio mientras se trabaja en la reapertura de su piscina".
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