Respaldo municipal
Onda da una ayuda de 10.000 euros al Mercat Municipal para aliviar el impacto de las obras de la plaza España
La concesión directa respaldará la actividad de los comerciantes mientras culmina la remodelación del entorno
El Ayuntamiento de Onda ha concedido una ayuda directa de 10.000 euros a la asociación del Mercat Municipal para respaldar la actividad de sus comerciantes mientras avanzan las obras de remodelación de la plaza España.
Los trabajos afectan al entorno en el que se encuentra uno de los principales espacios comerciales de la ciudad. La alcaldesa, Carmina Ballester, ha señalado que la aportación busca reducir el impacto de las obras sobre los vendedores. "Somos conscientes del esfuerzo que supone convivir con unas obras de esta envergadura", ha afirmado.
Más ayudas por las obras
Esta aportación específica para el Mercat se suma a las ayudas concedidas anteriormente a los comercios y establecimientos hosteleros afectados por la remodelación de la plaza España. Con estas medidas, el consistorio pretende proteger la actividad económica y el empleo mientras duren los trabajos.
La actuación renovará el entorno del mercado con nuevo pavimento, más arbolado y zonas de sombra que funcionarán como refugio climático. El proyecto también busca mejorar la conexión entre la plaza España y el Mercat y facilitar el tránsito de vecinos, clientes y visitantes.
Mejoras de accesibilidad y murales cerámicos
Las obras incluyen actuaciones en el aparcamiento subterráneo, donde ya se han solucionado las filtraciones y se ha instalado un nuevo ascensor para facilitar el acceso al mercado y eliminar barreras arquitectónicas.
La renovación llegará también al interior del Mercat Municipal, que incorporará dos grandes murales cerámicos inspirados en un fondo marino y un bodegón. Las piezas han sido elaboradas por los usuarios del Centro Ocupacional El Molí.
Los murales forman parte de la apuesta del proyecto de la plaza España por introducir la cerámica en el espacio público y mostrar el trabajo de artistas, empresas y colectivos locales.
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