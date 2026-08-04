Onda reparte 1,8 millones de la Lotería Nacional: "Es una alegría después de lo que ha sufrido el pueblo por el incendio"

Después de unos días especialmente duros, Onda vuelve a tener motivos para sonreír. La administración de lotería La Afortunada, situada en la calle La Safona, repartió el sábado 1,8 millones de euros gracias al primer premio del sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional. Una alegría que llega después del grave incendio forestal iniciado en la Vall d’Uixó, que mantuvo en vilo a buena parte de la provincia y afectó de lleno al municipio ondense.

El número de la suerte fue el 52.035, premiado con 150.000 euros por décimo. La administración vendió un total de 12 décimos, todos ellos por ventanilla, por lo que la cantidad finalmente repartida asciende a 1,8 millones.

Aunque el primer premio estaba consignado íntegramente en este establecimiento, eso no significaba que se hubiese vendido toda la cantidad disponible. Una vez revisadas las ventas, la gerente de La Afortunada, María Pilar Ripollés, ha confirmado que fueron 12 los décimos que encontraron dueño antes del sorteo.

Todos se despacharon directamente en la administración, de modo que resulta difícil conocer la identidad exacta de los afortunados. Sin embargo, todo apunta a que la mayor parte del dinero se quedará en Onda, ya que la mayoría de los compradores eran vecinos del municipio.

Algunos de ellos ni siquiera han esperado demasiado para compartir la felicidad. Este lunes, varios agraciados se han acercado ya hasta La Afortunada para dar las gracias y celebrar junto a sus responsables un premio capaz de cambiar vidas. Cada uno de esos pequeños papeles adquirido en La Safona vale ahora 150.000 euros.

Una llamada al terminar el sorteo

En la administración tampoco supieron que habían repartido el gran premio hasta que terminó el sorteo. Fue entonces cuando recibieron una llamada de Loterías y Apuestas del Estado para comunicarles que el 52.035, vendido exclusivamente en Onda, había resultado agraciado con el primer premio.

La confirmación convirtió el sábado en una jornada difícil de olvidar para María Pilar Ripollés y su equipo. Este lunes, representantes de Loterías han acudido al establecimiento para entregarles el tradicional cartel que acredita la cantidad repartida: 1,8 millones de euros que desde ahora ya forman parte de la historia de La Afortunada.

“Después de todo lo que ha pasado y ha sufrido el pueblo, es una alegría poder dar un premio así”, destaca Ripollés. Sus palabras adquieren un significado especial tras una semana marcada por el fuego, los confinamientos, la incertidumbre y la preocupación por el avance de las llamas. Después de jornadas pendientes del incendio y de sus consecuencias, la fortuna ha concedido al municipio una pequeña tregua en forma de premio.

La Afortunada hace honor a su nombre

No es la primera vez que el establecimiento reparte una alegría importante, aunque ninguna había alcanzado hasta ahora una cantidad semejante. En 2017, La Afortunada vendió un quinto premio de la Lotería de Navidad.

Más recientemente, en 2024, apenas una semana después del Sorteo del Niño, la administración repartió otro premio de la Lotería Nacional, dotado con 75.000 euros a la serie, dentro de un sorteo extraordinario.

Ahora, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Agosto eleva el listón y consolida la fama de una administración cuyo nombre parece cada vez menos casual. Doce décimos y 1,8 millones de euros han bastado para cambiar el ánimo de sus propietarios y, sobre todo, el de los vecinos que este lunes regresaron a La Safona con una noticia muy distinta que contar: esta vez, la suerte sí estaba de su lado.