El PP de Burriana celebra el desguace del buque 'Oceander', hundido en el puerto desde el 2019

El Partido Popular de Burriana ha celebrado los trabajos para la extracción, reflote y desguace definitivo del buque Oceander, atracado y abandonado en el muelle del puerto de Burriana desde el año 2019. «Gracias a la Generalitat Valenciana, una grúa de gran tonelaje y maquinaria pesada están retirando la embarcación semihundida, poniendo fin a más de un lustro de deterioro visual, peligro medioambiental y trabas a la navegación que el Botànic fue incapaz de solucionar», ha valorado el portavoz del PP, Alejandro Clausell.

La actuación, aprobada por la vía de emergencia con un presupuesto de 223.850 euros, contempla el reflote del casco, el posterior corte y despiece de la embarcación y la gestión rigurosa de los residuos con estricto cumplimiento de la normativa, devolviendo la total operatividad, dignidad y seguridad al sector portuario de la ciudad.

El también presidente del PP ha destacado que «la retirada del Oceander es un claro ejemplo de la capacidad de gestión y del cambio de proyecto político en Burriana. Estamos resolviendo, una a una, las grandes asignaturas pendientes e históricas desatendidas en legislaturas pasadas».

Otros proyectos atascados

Este logro se suma a la resolución de otros proyectos atascados que hoy ya son una realidad para los vecinos, como la reactivación de las obras del IES Jaume I, el nuevo Centro de Salud del Puerto o la recuperación del Museo de la Taronja, todo ello dentro del marco de un mandato en el que la Generalitat Valenciana ya supera los 65 millones de euros en inversiones para Burriana.

En este sentido, Clausell ha subrayado que «la retirada definitiva del buque Oceander acaba con una imagen lamentable de abandono en nuestro puerto desde 2019, sumándose a una lista interminable de problemas heredados en los cajones que hemos tenido que resolver para demostrar que nuestro proyecto político sabe gestionar, captar inversiones de la Generalitat y devolver la dignidad a Burriana».