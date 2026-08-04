Los pueblos de Castellón donde actuará la Orquesta Panorama este año

Si hay una orquesta capaz de llenar recintos allí donde actúa esa es Panorama. La formación gallega, considerada por muchos como la mejor orquesta de España, ha convertido cada una de sus actuaciones en un auténtico espectáculo de música, luces, pantallas, baile y efectos especiales que reúne a miles de personas.

Hasta hace poco, verla actuar en la provincia de Castellón era algo poco habitual, ya que sus giras apenas hacían escala en municipios castellonenses y los seguidores tenían que desplazarse a otras provincias para disfrutar de su montaje. Sin embargo, 2026 está rompiendo por completo esa tendencia, y este año, la Orquesta Panorama ha incluido varias localidades de Castellón en su calendario, una circunstancia inédita que ha sido recibida con entusiasmo por los aficionados.

Éxito en Vila-real

La primera parada tuvo lugar el pasado mes de mayo en Vila-real, durante las fiestas de Sant Pasqual. La actuación congregó a miles de personas y confirmó el enorme tirón que tiene la agrupación gallega, cuyo espectáculo supera las tres horas de duración y destaca por su potente despliegue técnico y artístico.

El público que tuvo la Orquesta Panorama durante su espectáculo en Vila-real / Toni Losas

Pero Vila-real no será la única cita de Panorama con la provincia. Tras su paso por la Plana Baixa, la formación regresará a Castellón a lo largo del año, convirtiendo 2026 en uno de los años con mayor presencia de la orquesta en territorio castellonense.

¿Cuándo y dónde actuará?

La primera parada será Morella, donde actuará el 23 de agosto dentro de la programación de las fiestas patronales. El anuncio despertó una enorme expectación, ya que supone la llegada por primera vez de Panorama a la capital de Els Ports, uno de los municipios más turísticos y visitados del interior de la provincia.

Cartel oficial de la actuación de la Orquesta Panorama en Morella / Ayuntamiento de Morella

La siguiente actuación confirmada tendrá lugar en Nules. La localidad consiguió cerrar la contratación de la popular orquesta para las fiestas patronales de octubre, donde Panorama actuará el jueves 8 de octubre.

El alcalde y la concejala de Fiestas de Nules, anunciando el concierto de la orquesta Panorama / Mediterráneo

Después llegará el turno de Onda, donde la orquesta será uno de los grandes reclamos de la Fira d'Onda. La actuación está prevista para el martes 20 de octubre y pondrá el broche de oro a una intensa programación festiva. Se espera una noche multitudinaria, como ya ocurrió en anteriores grandes conciertos organizados por el municipio.

Conciertos de Fira d'Onda 2026 entre los que se encuentra la Orquesta Panorama, el martes 20 de octubre / Mediterráneo

Con estas tres actuaciones, sumadas a la celebrada meses atrás en Vila-real, la provincia de Castellón habrá acogido cuatro conciertos de la Orquesta Panorama en un mismo año, una cifra muy poco habitual y que confirma el creciente protagonismo que está adquiriendo la provincia dentro de la gira de la formación gallega.

Última confirmación

A las fechas ya anunciadas anteriormente hay que sumar una parada más, por el momento, de la Orquesta Panorama por la provincia. Será en Peñíscola, donde la agrupación musical gallega actuará como broche final a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Ermitana. Tal y como anunció en el último pleno el concejal del área, Ramón Simó, la actuación está prevista para el miércoles 16 de septiembre. A falta de la confirmación oficial por parte del Ayuntamiento o de la propia orquesta, todo apunta a que será la quinta visita de Panorama a Castellón durante este 2026, un año que ya puede calificarse como histórico para los seguidores de la formación gallega en la provincia.