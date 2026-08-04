Acto emotivo
Viver celebra la presentación de las Reinas de Fiestas 2026
La Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Viver reconocen la labor de las Reinas salientes y dan la bienvenida a las nuevas representantes
Este fin de semana, Viver vivió uno de los momentos más especiales del calendario festivo con la presentación oficial de las Reinas de las Fiestas 2026, Pilar Agustín Campos y la niña Carlota Juan Martín, en un acto marcado por la emoción, la tradición y el sentimiento.
La velada comenzó con la despedida de las Reinas de 2025, Marta y Alma, a quienes el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas agradecieron públicamente su dedicación, su entrega y el cariño con el que han representado a Viver durante todo el año. Sus palabras, cargadas de emoción, fueron uno de los momentos más sentidos de la noche.
A continuación, las nuevas Reinas tomaron la palabra con discursos llenos de ilusión, responsabilidad y orgullo por asumir este papel tan significativo para el municipio. El acto contó también con la intervención del mantenedor, Fernando Agustín, quien ofreció un mensaje cercano y lleno de afecto hacia las protagonistas y hacia la tradición festiva de Viver. El Alcalde de Viver dirigió unas palabras de reconocimiento a las familias, a la Comisión y a todas las personas que hacen posible que nuestras fiestas sigan creciendo año tras año.
Uno de los momentos más especiales fue la entrega del pasodoble, regalo de las familias de las Reinas, a la Junta de la UMSCV y al propio Alcalde, de manos del compositor. Un gesto que refuerza el vínculo entre música, tradición y comunidad.
El acto, preparado con esmero por la Comisión de Fiestas, las damas, los acompañantes, y con la presencia de numerosos asistentes e invitados, culminó con un pequeño castillo de fuegos artificiales que iluminó la noche. Posteriormente, se celebró un baile, abierto por las Reinas de 2026, que puso el broche final a una jornada inolvidable para Viver.
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