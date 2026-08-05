Burriana lleva al pleno casi un millón de euros para transformar de manera integral el Camí Fondo

El Ayuntamiento de Burriana elevará al pleno ordinario del próximo jueves, 6 de agosto, una modificación de crédito por un importe de 981.169,75 euros destinada a ejecutar la transformación integral del Camí Fondo. La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre la avenida Unión Europea y la avenida Cañada Blanch, y abarcará gran parte de este antiguo vial paralelo a las carreteras del Puerto y del Grao.

Entre las principales actuaciones técnicas previstas destacan el soterramiento de las acequias existentes y el ensanchamiento del camino. Estas mejoras permitirán ampliar de forma considerable el espacio disponible para el tráfico rodado, los ciclistas y los peatones.

La reordenación del entorno incluirá la creación de un doble carril ciclopeatonal, con características similares a los implantados en otros puntos del término municipal, como la avenida Mediterránea o los accesos a la playa. También se instalará nueva iluminación a lo largo de todo el vial para mejorar la seguridad y la visibilidad de sus usuarios.

La actuación permitirá reformar de manera definitiva uno de los caminos de acceso más antiguos a la zona marítima de Burriana, donde actualmente ciclistas y peatones comparten un único carril que, además, carece de iluminación.

Otros proyectos en el litoral

La transformación del Camí Fondo se incorporará al conjunto de proyectos que el Ayuntamiento impulsa en el litoral, entre los que figuran la remodelación de la avenida Cañada Blanch, la construcción del nuevo centro de salud del Puerto y la futura plaza gastronómica del antiguo Varadero del Llombart.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha subrayado que «esta modificación de crédito demuestra que es posible construir una Burriana moderna, sostenible y que deje de crecer de espaldas al mar».

Asimismo, el edil ha destacado que «estamos atendiendo demandas históricas y mejorando los accesos al litoral con infraestructuras más seguras para conductores, ciclistas y peatones».

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha señalado que «seguimos impulsando proyectos transformadores en la zona marítima para conectar mejor nuestros barrios, vertebrar el término municipal y dotar al litoral de servicios e infraestructuras del siglo XXI que beneficien tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan».