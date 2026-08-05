Concurso de paellas y disfraces para unas Penyes en Festes que no dan tregua en la Vall d'Uixó

Les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó han vivido este martes una pausa en su apartado taurino, pero no en la frenética actividad que caracteriza a esta programación. Al no haber encierro, las peñas no han tenido que madrugar para participar en el primer acto del día, pero la confluencia en la misma jornada de dos de los actos con una participación más destacada, como son el concurso de paellas y el desfile y baile de disfraces, han puesto a prueba la energía de quienes no quieren perderse ninguna oportunidad de diversión.

Aunque no se les suele nombrar, en días como el que se ha vivido, el público infantil tiene un protagonismo especial, como se ha demostrado en el castillo de castillos hinchables, en la zona de las carpas, mientras los mayores preparaban las paellas, algunos con el serio propósito de ganar el concurso, otros con el único objetivo de comer el plato más típico de la gastronomía festera. El concierto del grupo infantil Los Intensos reforzó la idea de que a las futuras generaciones que sustentarán la fiesta se les fideliza haciéndoles partícipes.

Los miembros del jurado tienen la comprometida misión de elegir la mejor de entre medio centenar de paellas a concurso en les Penyes de la Vall. / MÒNICA MIRA

Con los ecos de la música todavía resonando, no han sido pocas las peñas que se han centrado en el remate de sus diseños para destacar en un desfile de disfraces que, edición tras edición, congrega a cientos de personas que acuden al espectáculo más ingenioso y a menudo mordaz de la Semana Grande.

Una semana que este año será excepcionalmente más corta, tras la adaptación del programa a la suspensión de los actos de los dos primeros días como consecuencia del incendio forestal que se originó en la ciudad. El concejal de Fiestas, Ximo Xorrilla, destaca en ese sentido que la ciudad en general y las fiestas en participar «están volviendo poco a poco a la normalidad».

Buena acogida

Incide en que la programación todavía puede sufrir algunos cambios como consecuencia de la reubicación de los actos que tuvieron que suspenderse, y confirma que este jueves se celebrará el chupinazo infantil, «porque creíamos que los más pequeños se merecían tener ese acto».

Respecto a las modificaciones más sustanciales, valora que los peñistas «han respondido muy bien», pero en especial destaca «el gran esfuerzo que están haciendo la junta directiva de les Penyes y la Federació de Festes de Bous al Carrer, que son los que más están trabajando para que todos esos cambios sean posible».

Sobre todo, por lo que respecta al aspecto taurino, dado que los permisos se conceden para unos días y unas horas concretos, y cualquier alteración supone realizar muchos trámites que se quedan en la sombra, «pero son indispensables». En especial por lo que respecta al encierro de cerriles que debía celebrarse el domingo 2 de agosto, y finalmente se correrá el día 8.

Este miércoles, el concurso de ganaderías compartirá interés con las actuaciones musicales. Con el estreno en la plaza de El Coves de Pedreguer, (Alacant), la jornada comenzará con el encierro y posterior prueba de vacas con fundas de Javier Tárrega El Gallo, de Moncofa.