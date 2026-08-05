Costas culmina los espigones de Moncofa con una inversión de 6,5 millones

Los vecinos de Moncofa, especialmente los que tienen viviendas en el litoral sur, y los turistas y visitantes que durante estos meses disfrutan de la costa, ya pueden hacer uso del tramo de playa comprendido entre la desembocadura del río Belcaire y el límite con el término municipal de Xilxes. La recuperación de este espacio ha sido posible tras la finalización del proyecto de estabilización del litoral sur, ejecutado por la UTE Ferrovial-Pavasal e impulsado por la Dirección General de Costas, una actuación que ha supuesto una inversión superior a los 6,5 millones de euros y que responde a una reivindicación histórica del municipio.

El proyecto ha consistido en la construcción de cinco espigones estratégicamente distribuidos. Entre las principales actuaciones destaca el alargamiento mediante piedra de escollera de los muros que se encuentran en la desembocadura del río Belcaire, reforzando así uno de los puntos más sensibles de la costa. Asimismo, han construido dos nuevos espigones en otra salida de agua, uno de los cuales presenta una pronunciada forma de L, diseñada específicamente para ofrecer una mayor protección a las viviendas de primera línea situadas en la urbanización La Torre-Camí Cabres frente a futuros temporales.

La intervención se completa con la construcción de un quinto espigón en una de las zonas que presentaba una mayor regresión del litoral y con el mantenimiento de un espigón transversal ya existente, que también contribuirá a minimizar los efectos de los episodios de fuerte oleaje sobre las viviendas y el frente costero.

Cambiar la dinámica del oleaje

Uno de los aspectos más destacados es el importante ensanchamiento que ha experimentado este tramo de costa, convirtiéndose en uno de los sectores de playa más amplios de todo el litoral castellonense. El diseño de los espigones ha permitido modificar la dinámica del oleaje, favoreciendo que el mar retroceda y que la arena se acumule de forma natural en la franja litoral. Como resultado, la playa ha ganado entre 30 y 50 metros de anchura respecto a la situación anterior, cuando la zona de baño era prácticamente inexistente por la intensa regresión sufrida durante las últimas décadas.

Además de mejorar el uso turístico y recreativo del espacio, los restos de la torre vigía de Biniesma verán incrementada su protección con la nueva configuración del litoral, que permitirá preservar un perímetro más amplio a su alrededor.

Los técnicos del proyecto han diseñado la alineación de los espigones para favorecer el transporte natural de sedimentos hacia el extremo más meridional del litoral. Precisamente por este motivo, en el último kilómetro de costa no han previsto la construcción de nuevas defensas, ya que se espera que la propia dinámica generada por las nuevas infraestructuras propicie la aportación progresiva de arena a esa zona.

Esta intervención responde a una de las principales demandas tanto del Ayuntamiento de Moncofa como de los vecinos con propiedades en este tramo del litoral, que durante años han sufrido las consecuencias de los continuos temporales marítimos. La erosión y el retroceso de la línea de costa habían dejado numerosas viviendas expuestas al impacto directo del mar, generando una situación de preocupación constante.

Con la ejecución de este proyecto, pretenden frenar ese proceso erosivo, recuperar superficie de playa y ofrecer una mayor protección frente a futuros episodios de fuerte temporal, mejorando al mismo tiempo la seguridad de las infraestructuras y de las edificaciones situadas en primera línea.

Valoración municipal

El alcalde, Wences Alós, subraya que es una intervención «largamente reivindicada por el municipio y muy necesaria para garantizar la protección de este sector del litoral». No obstante, advierte de que «todavía queda trabajo por realizar» e insiste en la necesidad de continuar impulsando nuevos proyectos para la zona central de la costa de Moncofa, donde considera «imprescindible desarrollar una actuación de gran envergadura que permita evitar nuevos daños tanto en las infraestructuras públicas como en las viviendas situadas en primera línea de playa».