Nueva día de fiestas
Els Coves exhibe a la mejor vaca hasta el momento del concurso de les Penyes de la Vall en un estreno insuficiente para aspirar a pódium
El toro de la ganadería alicantina, poco conocida en la zona, obtiene una buena puntuación, pero lejos de los 23,5 puntos del Primoroso de Machancoses
La actual junta directiva de les Penyes en Festes ha realizado una apuesta los últimos años por la participación en su concurso de ganaderías de hierros que nunca habían estado en la plaza de la Vall d'Uixó, y después de un estreno más bien flojo de Hermanos Bellés, la intervención inédita en el certamen de Els Coves, de Pedreguer (Alicante), ha ofrecido momentos tan destacables como para arrebatarle el trofeo a la mejor vaca que, provisionalmente, tenía Colilla, de Fernando Machancoses.
El mérito hay que atribuírselo a Bordadora, que en consonancia con su nombre, ha bordado una intervención que se ha ganado la ovación del público y el reconocimiento del jurado, que le ha concedido unos difícilmente superables (aunque no es imposible) 28 puntos.
Tampoco ha tenido un mal papel Africano, el toro escogido por el ganadero alicantino para la ocasión, aunque se queda lejos de los 23,5 puntos obtenidos por Primoroso, también de Machancoses.
A excepción de la ya mencionada Bordadora, y de un par de vacas más, Empresaria y Castilla, que con 14 puntos respectivamente han tenido un papel digno, el resto del ganado ha resultado poco lucido, y en conjunto, Els Coves solo ha logrado sumar 112,5 puntos. El resto del concurso debería ser decepcionante para que pudiera aspirara a pódium con esa puntuación, y quedan por salir los que, a priori, serían los favoritos, aunque nunca se sabe.
Hasta la fecha, Fernando Machancoses lidera la clasificación con 147,5 puntos, seguido por Els Coves y Hermanos Bellés, con 100 puntos. Completarán el concurso Eulogio Mateo, este jueves; Laura Parejo el sábado y La Paloma, el domingo.
La jornada de este miércoles ha empezado temprano, como es costumbre en día taurino. A las 8.00 horas han salido de los corrales los toros de Javier Tárrega El Gallo de Moncofa, que se han encontrado con un particular acompañamiento, el de numerosos corredores que, como suele ser costumbre en les Penyes, han empalmado el baile de disfraces de la noche anterior con el encierro, por lo que sus coloridas y estravagantes, en algunos casos, indumentarias, han destacado entre la multitud que, esta vez sí, ha poblado el recinto desde la calle Correos hasta la plaza del Mercado.
El parte médico, pese a lo temerario que podría resultar combinar el escaso descanso con los bous al carrer, se ha saldado con una única atención por un esguince de tobillo.
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