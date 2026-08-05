La Generalitat invierte 5,6 millones en servicios sociales y atención residencial en Burriana

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia invierte un total de 5.597.018 euros en Burriana para financiar, mediante el contrato programa y la acción concertada, los servicios sociales y los programas de atención a familias, infancia y personas mayores dependientes.

Durante una visita a la residencia pública para personas mayores dependientes de Burriana, que dispone de 167 plazas, la consellera Elena Albalat ha remarcado que el Sistema Valenciano Público de Servicios Sociales «ofrece una atención que pone a cada persona en el centro, respetando sus preferencias, su historia de vida y sus necesidades específicas para que pueda mantener su autonomía y su capacidad de decisión durante el mayor tiempo posible».

Asimismo, ha señalado que este modelo "permite avanzar hacia unos cuidados más humanos, personalizados y adaptados a cada residente, con una participación activa de las familias y de los equipos profesionales".

Esfuerzo inversor

Por otra parte, la responsable autonómica ha destacado "el importante esfuerzo inversor que hemos realizado en este centro público para dotarlo tecnológicamente". «Profesionales y personas usuarias ya cuentan con pantallas interactivas, altavoces y tabletas, además de televisores en habitaciones y espacios comunes, que fomentan la estimulación cognitiva, la comunicación, la participación y las relaciones sociales».

Al respecto, Albalat ha añadido que "la innovación y la tecnología son herramientas al servicio de las personas y contribuyen a ofrecer una atención más personalizada, reforzar la autonomía personal y mejorar el bienestar de quienes viven en los centros residenciales".

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha agradecido la visita oficial de la consellera Elena Albalat a la ciudad, "quien siempre demuestra una especial sensibilidad y predisposición a estar al lado de los vecinos de Burriana para atender cualquier cuestión que le trasladamos desde el municipio".

En este sentido, Monferrer ha destacado que «esta residencia, junto al resto de recursos públicos gestionados de la mano de la Conselleria, son un claro ejemplo de servicios de máxima calidad para nuestros ciudadanos». Asimismo, ha manifestado «la voluntad de este equipo de gobierno de trabajar conjuntamente para seguir ampliando y reforzando las dotaciones sociosanitarias en Burriana, con el objetivo de consolidar a la capital de la Plana Baixa como un referente comarcal en atención social».

Contrato programa y acción concertada

Durante la jornada, la consellera también ha mantenido una reunión con el alcalde y el resto de la corporación municipal para realizar un seguimiento del contrato programa y de la acción concertada en materia de servicios sociales.

La titular de Servicios Sociales ha explicado que la Generalitat invierte 1.666.075 euros en el contrato programa de Burriana, mediante el cual se financian servicios básicos y especializados relacionados con la inclusión, la intervención familiar, la acción comunitaria, la atención a la infancia y la adolescencia y la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad.

Entre las prestaciones incluidas figuran los programas de ayuda y atención a domicilio, Menjar a casa e itinerarios sociolaborales, así como los centros públicos de atención a personas mayores y los centros de desarrollo infantil y atención temprana.

A esta cantidad se suman los 2,4 millones de euros destinados al mantenimiento de 36 plazas distribuidas entre cinco centros de acogida de menores y hogares de emancipación de Burriana.

Además, la Conselleria invierte 1,5 millones de euros en la residencia de personas mayores gestionada por Cáritas, que dispone de 50 plazas.