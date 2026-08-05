Un laboratorio de Miami revela el origen de un castillo de Castellón

Un castillo de la provincia de Castellón acaba de abrir una nueva ventana a su pasado. Tres pequeños fragmentos de madera encontrados durante los trabajos de restauración han viajado hasta un laboratorio de Miami, en Estados Unidos, donde las pruebas de carbono 14 han confirmado que algunos de estos restos tienen cerca de mil años de antigüedad.

Interior del castillo de El Toro. / Mediterráneo

Los resultados sitúan las muestras entre los siglos XI y XIII y aportan nuevas pistas sobre los orígenes y las distintas etapas de construcción de la fortaleza de El Toro, en el Alto Palancia. La investigación incluso abre la puerta a que el conjunto albergara una de las primeras construcciones cristianas de la zona después de la conquista del territorio.

Detrás de estos trabajos se encuentra el equipo dirigido por el arqueólogo José Albelda, de Arqueocas, que desde hace años investiga el entorno del castillo para reconstruir la historia de uno de los principales símbolos patrimoniales de El Toro.

«La mejor forma de saber quiénes somos es conocer quiénes fuimos», sostiene el alcalde, José Arenes, quien destaca que los nuevos datos permiten al municipio profundizar en un pasado del que todavía quedan muchas páginas por descubrir.

Entrada al castillo de El Toro. / Mediterráneo

Tres maderas y mil años de historia

La primera de las muestras analizadas procede de una aguja de tapial del lienzo sur del edificio principal del castillo. La datación apunta a que la madera fue cortada entre los años 1222 y 1284, en pleno siglo XIII y poco después de la conquista cristiana de la zona.

Este resultado plantea la posibilidad de que el espacio estuviera relacionado con uno de los primeros templos cristianos levantados en una villa fronteriza que acababa de pasar a manos cristianas.

La segunda pieza pertenece al dintel de una aspillera, una de las estrechas aberturas utilizadas para defender la fortaleza desde el interior. En este caso, los análisis sitúan la madera entre el siglo XI y comienzos del XIII.

La tercera y última muestra fue localizada en el muro oeste, en un estado de conservación muy delicado. Se trata del fragmento más antiguo de los tres, ya que el carbono 14 lo fecha entre principios del siglo XI y mediados del XII. Los investigadores creen que pudo formar parte de una antigua espadaña o de un matacán.

El alcalde de El Toro, José Arenes, en el castillo. / Mediterráneo

Aunque apenas son tres fragmentos, las maderas han conseguido arrojar nueva luz sobre la evolución del castillo y acercar a El Toro a sus orígenes medievales. «Nos permiten tener un conocimiento más concreto y singular de nuestra historia como comunidad y como municipio», señala Arenes.

Para el alcalde, conocer este pasado no consiste únicamente en acumular fechas y datos. «Todo conocimiento es sabiduría, nos ayuda a conocernos, a ser más tolerantes y nos hace más ricos culturalmente», afirma. En este caso, unas piezas ocultas durante siglos entre los muros de la fortaleza han permitido recuperar un capítulo de la historia de El Toro que comenzó a escribirse hace alrededor de mil años.