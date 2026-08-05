Onda camina unida hacia el Salvador para honrar a su patrón y dejar atrás la angustia del incendio

Onda tenía este miércoles más motivos que nunca para caminar unida. Después de vivir con el corazón en un puño por la evolución del incendio declarado en la Vall, que el martes por la noche por fin quedó controlado, cientos de vecinos, ataviados muchos con gorras y abanicos para combatir el calor, se volcaron en la tradicional romería del Salvador, una de las citas más arraigadas del calendario local.

La jornada permitió a la población reencontrarse alrededor de sus tradiciones tras unos días especialmente difíciles. El fuego obligó a evacuar la pedanía de Artesa y cancelar sus fiestas patronales, mientras que los residentes de la urbanización Nueva Onda tuvieron que permanecer confinados. Las llamas alcanzaron la zona del Montí y acecharon uno de los grandes símbolos patrimoniales y sentimentales del municipio, como es la ermita de Santa Bárbara.

La explanada del ermitorio del Salvador, llena un año más con motivo de la romería. / Mediterráneo

Con esos momentos de incertidumbre y preocupación aún muy presentes, la romería ha adquirido este año un significado especial. La participación vecinal ha servido como una demostración de unidad, alivio y fortaleza colectiva después de una emergencia que mantuvo muy pendiente a todo el municipio y que llegó a hacer temer por la celebración de algunos de los actos dedicados al patrón.

La comitiva partió desde la zona deportiva, acompañada por el Grup Dolçainers d’Onda, para recorrer el camino hasta la ermita. Vecinos de todas las edades y visitantes volvieron a llenar un itinerario que combina devoción, convivencia y cultura popular.

Un instante de la romería en dirección al ermitorio. / Gsxdrones

Cultura popular

Una vez en el templo, la música y el folclore tomaron el protagonismo con las actuaciones de la rondalla Els Moriscos, el Grup Folklòric d’Onda y Riu Sec-Onda Baila. El Grup Scout d’Onda, por su parte, repartió coca y granizado entre los romeros para combatir el calor, completando una tarde de encuentro que recuperó poco a poco el ambiente festivo tras la preocupación generada por el incendio.

La alcaldesa, Carmina Ballester, encabezó la representación municipal y reivindicó el significado de una tradición capaz de congregar a generaciones enteras de ondenses. «El Salvador representa lo mejor de Onda: nuestras raíces, nuestra identidad y la capacidad de reunirnos en torno a las tradiciones que nos unen como pueblo», señaló.

La primera edila subrayó que esta celebración permite recordar cada año «quiénes somos» y compartir una costumbre transmitida de generación en generación. Un mensaje que cobra especial fuerza en esta edición, marcada por la respuesta de los vecinos ante el fuego y por la implicación de los profesionales y voluntarios movilizados para proteger a la población y al entorno natural.

Los abanicos han sido un instrumento muy usado ante las altas temperaturas. / Gsxdrones

Servicio gratuito de buses

Para garantizar el desarrollo de la romería, desplegaron un dispositivo especial con la participación de la Policía Local, la Guardia Civil, personal sanitario, voluntarios y cuerpos de seguridad. El Ayuntamiento también había habilitado un servicio gratuito de autobús para facilitar los desplazamientos.

La festividad llegaba, además, con novedades en uno de los espacios patrimoniales más queridos por la población. A la recuperación acometida el pasado año del retablo mayor y la imagen del Santísimo Salvador se suma la reciente restauración del sagrario del altar mayor, que ha permitido seguir poniendo en valor el conjunto.

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Los actos continuarán este jueves con las celebraciones litúrgicas del día de la festividad del Salvador y la Fireta comercial. Será la continuación de una fiesta que este año quedará inevitablemente ligada al recuerdo del incendio.