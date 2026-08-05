Sant Jordi amplía la XXIV Mostra d’Oficis Tradicionals con la mayor participación de artesanos de su historia

Sant Jordi ultima los preparativos para celebrar este fin de semana, 8 y 9 de agosto, la XXIV Mostra d’Oficis Tradicionals, una cita ya consolidada en el calendario estival de la provincia y declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. La localidad volverá a convertirse en un gran escaparate de la tradición, la artesanía y la cultura popular, con una edición que bate récords de participación y que obligará a ampliar el recinto de la feria para dar cabida al creciente número de expositores y actividades.

La plaza Mayor y las calles anexas reunirán a más de un centenar de artesanos, que mostrarán al público oficios tradicionales como la alfarería, la cestería, la forja, la carpintería, la apicultura, la talla de piedra o la fabricación de instrumentos tradicionales. Además, se ofrecerán demostraciones en directo de profesiones en peligro de desaparición.

Como una de las principales novedades, la muestra contará con la instalación de una auténtica sénia de agua, una de las que se utilizaban antiguamente para la extracción de agua en el campo, reforzando así el carácter divulgativo y etnográfico del evento.

Continuo crecimiento

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez, ha destacado que "esta edición supone un nuevo paso adelante para una muestra que no ha dejado de crecer desde sus inicios y que hoy se ha convertido en un referente cultural de toda la comarca y de la provincia".

El primer edil ha explicado que "hemos alcanzado la mayor participación de artesanos de la historia, lo que nos ha obligado a ampliar el recorrido de la feria con una calle más para poder ofrecer un espacio adecuado a todos los participantes y mejorar la experiencia de los miles de visitantes que esperamos durante el fin de semana".

Sánchez Cifre ha subrayado que "la Mostra d’Oficis Tradicionals es mucho más que un mercado de artesanía; es una oportunidad para preservar y transmitir el legado de nuestros mayores, mostrando cómo trabajaban generaciones enteras y poniendo en valor unos oficios que forman parte de nuestra identidad".

Experiencia única

En este sentido, ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a Sant Jordi para «disfrutar de una experiencia única, en la que tradición, cultura, gastronomía y patrimonio se unen para convertir nuestro municipio en un punto de encuentro para toda la provincia».

La programación arrancará el sábado con el volteo de campanas, la inauguración oficial y el reconocimiento a la asociación de amas de casa La Llar de Sant Jordi, para continuar con exhibiciones de oficios tradicionales, actuaciones musicales y una amplia oferta gastronómica durante todo el fin de semana.

El domingo continuará la actividad con nuevas demostraciones artesanales y propuestas musicales hasta la clausura de una edición que volverá a situar a Sant Jordi como uno de los principales referentes de la recuperación y difusión del patrimonio etnográfico valenciano.