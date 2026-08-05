Seis empresas pugnan por transformar el solar del colegio provisional de Les Amplàries en Orpesa

Seis empresas optan a ejecutar las obras de adecuación del solar donde se ubicará el colegio provisional de Les Amplàries, el espacio que acogerá las aulas prefabricadas del futuro CEIP Número 3 de Orpesa, que después irá en otro terreno. El procedimiento entra así en una fase clave tras finalizar el plazo de presentación de ofertas y celebrarse la apertura de plicas.

El contrato, impulsado por el Ayuntamiento, salió a licitación por 294.952,87 euros, y tiene como objetivo acondicionar la parcela situada entre la avenida Central y la calle Rafael Alberti, junto al Mercadona. El plazo base de ejecución previsto es de tres meses, aunque las empresas han podido plantear mejoras para reducir ese calendario.

La mesa de contratación abrió las ofertas el pasado 30 de julio. Según el acta, la propuesta económica más baja corresponde a Ravi, que plantea ejecutar los trabajos por 204.760,67 euros más IVA y reducir en 30 días el plazo de ejecución. El procedimiento continuará ahora con la revisión de la documentación, después de que la mesa detectara deficiencias subsanables en dos de las ofertas presentadas.

Adecuación del solar

Las obras previstas permitirán transformar el solar en un espacio educativo operativo mientras avanza la tramitación del colegio definitivo, en otro suelo próximo. La memoria valorada contempla actuar sobre una superficie de más de 6.700 m² dentro de una parcela municipal de casi 11.000 m².

La actuación incluye la adecuación del terreno, el vallado perimetral, la preparación de patios con zonas asfaltadas y de tierra, y la conexión a las redes de saneamiento, pluviales, agua potable, telecomunicaciones, fibra óptica y suministro eléctrico. También se prevé la adaptación de una pista deportiva, así como la creación de diferentes espacios de uso escolar, entre ellos un huerto, una zona de césped artificial y áreas de patio.

El proyecto contempla además tres accesos a la parcela, uno para vehículos y dos peatonales, así como una rampa y escaleras para facilitar la entrada desde el vial ciclopeatonal. El recinto quedará cerrado con un vallado perimetral de dos metros de altura.

Una reivindicación de años

El avance del expediente supone un nuevo paso en una reivindicación que Orpesa arrastra desde hace años por el crecimiento de población en Les Amplàries y por el aumento de familias que residen durante todo el año en la zona norte. El nuevo espacio educativo permitirá aliviar la presión sobre los colegios Dean Martí y La Mediterrània y reducir desplazamientos diarios de escolares hacia otros puntos del municipio.

El proyecto no parte de cero. Durante la pasada legislatura ya comenzaron las primeras reuniones para poner a disposición de la Conselleria una parcela municipal capaz de acoger el nuevo equipamiento educativo, una infraestructura reclamada por la evolución demográfica del municipio y por el peso creciente de Les Amplàries como zona residencial estable.

Todos los departamentos implicados trabajan ahora con el objetivo de que el espacio pueda llegar al inicio del curso en las mejores condiciones posibles. La actuación municipal resulta determinante para que las aulas prefabricadas puedan entrar en funcionamiento mientras avanza el proyecto del colegio definitivo.

Ayudas contra el calor en los centros educativos

De forma paralela, la Generalitat ha concedido 31.500 euros a los centros educativos públicos de Orpesa para mejorar el confort térmico de sus instalaciones. El CEIP Dean Martí recibirá 9.500 euros, el CEIP La Mediterrània contará con 10.000 y el IES Torre del Rei dispondrá de 12.000.

Estas ayudas permitirán desarrollar actuaciones como la instalación de sistemas de climatización, la colocación de toldos, la creación de nuevas zonas de sombra y otras medidas destinadas a reducir el impacto de las altas temperaturas en las aulas.

La concejala de Educación, Andrea Iliescu, ha valorado positivamente esta inversión y ha señalado que “esta inversión es una muy buena noticia y nos va a permitir seguir avanzando en una línea en la que siempre hemos estado implicados, colaborando con los centros educativos para que cuenten con unas instalaciones cada vez más confortables”.

Asimismo, ha añadido que “desde el Ayuntamiento nos volveremos a implicar un año más y pondremos a disposición de los colegios los recursos y el apoyo necesarios para complementar estas actuaciones y ayudarles a mejorar el confort térmico de sus instalaciones, porque nuestro compromiso es que alumnado, profesorado y toda la comunidad educativa puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles”.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, ha agradecido a la Generalitat Valenciana su apoyo para mejorar los centros educativos y ha destacado la colaboración entre administraciones. “Nuestro objetivo es claro: que el alumnado pueda aprender en las mejores condiciones y que Oropesa del Mar siga avanzando gracias a la colaboración entre administraciones y a una gestión que da respuestas a las necesidades”, ha señalado.