La UNED sitúa a Morella en el centro del debate sobre el patrimonio paleontológico

La UNED de Castellón, con sede en Vila-real, convertirá Morella en punto de encuentro del conocimiento científico con la celebración del curso «Patrimonio paleontológico. Estado de la cuestión y retos de futuro», una actividad especializada que abordará el valor de los recursos paleontológicos como parte esencial del legado natural, científico y cultural.

El curso se desarrollará del 9 al 11 de septiembre de 2026, tendrá una duración de 20 horas lectivas y contará con el reconocimiento de un crédito ECTS. La actividad podrá seguirse tanto de manera presencial en Morella como en línea y en directo, lo que facilitará la participación de estudiantes, profesionales y personas interesadas desde cualquier lugar.

Los yacimientos y las colecciones paleontológicas constituyen auténticos archivos naturales que permiten reconstruir la historia de la vida en la Tierra, comprender los grandes cambios ambientales y biológicos ocurridos durante millones de años y avanzar en el conocimiento de la evolución del planeta. España cuenta con una extraordinaria diversidad de enclaves fósiles, algunos de ellos de relevancia internacional, que convierten el patrimonio paleontológico en un recurso científico y cultural de primer nivel.

Durante el curso se analizará cómo estos recursos no solo poseen un extraordinario valor para las ciencias de la Tierra y de la Vida, sino que también generan importantes beneficios sociales y culturales. Los yacimientos paleontológicos contribuyen a reforzar la identidad de los territorios, favorecen la divulgación científica, impulsan iniciativas relacionadas con el turismo sostenible y ofrecen nuevas oportunidades para la educación ambiental y la conservación del patrimonio natural.

La actividad también abordará los principales retos de la gestión del patrimonio paleontológico, entre ellos la necesidad de mejorar su protección, avanzar en su valoración patrimonial, reforzar la coordinación entre administraciones y afrontar la vulnerabilidad de los yacimientos frente a procesos naturales y actuaciones humanas.

Acercar el conocimiento especializado

El director de la UNED de Castellón, Alejandro Ribes, señala que «la universidad tiene la responsabilidad de acercar el conocimiento especializado a la sociedad y poner en valor aquellos elementos que forman parte de nuestro patrimonio».

«Con este curso queremos destacar la importancia científica, cultural y educativa de la paleontología y convertir Morella en un espacio de referencia para reflexionar sobre la investigación, la conservación y la divulgación de este patrimonio único», añade.

La elección de Morella como sede refuerza el vínculo de la actividad con un territorio de extraordinaria riqueza paleontológica, reconocido por sus yacimientos y por su contribución al conocimiento de los ecosistemas del pasado. La iniciativa forma parte del compromiso de la UNED de Castellón con la transferencia de conocimiento, la formación especializada y la conexión entre universidad y sociedad.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios, docentes, investigadores, profesionales relacionados con el patrimonio natural y cultural, gestores públicos y cualquier persona interesada en conocer los avances y desafíos de una disciplina fundamental para comprender el pasado y proteger el futuro.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma de Extensión Universitaria de la UNED