Les Useres saborea sus fiestas entre toros, música y el tradicional 'tombet de bou'

Las fiestas patronales de les Useres avanzan con una programación que este martes combinó patrimonio, festejos taurinos, gastronomía y música. Vecinos y visitantes participaron en una jornada con actividades repartidas por distintos puntos del municipio.

El programa comenzó con una visita guiada al campanario municipal a cargo de la asociación Amics de les Campanes d'Alfondeguilla. La actividad permitió conocer el valor patrimonial y arquitectónico de este edificio, así como acercarse al toque manual de campanas y a la historia de uno de los elementos más reconocibles del perfil urbano de Les Useres.

A mediodía, la fiesta se trasladó a la plaza del Ayuntamiento con la tradicional Entrada de bous, protagonizada en esta ocasión por reses de la ganadería Germán Vidal, de Cabanes. Los actos taurinos continuaron por la tarde con la exhibición de toros del mismo hierro, que congregó a numerosos aficionados en el centro de la localidad.

Por la noche, el Parque Municipal acogió el tradicional Sopar de tombet de bou. Familias, peñas y visitantes se reunieron alrededor de este plato, uno de los más representativos de la cocina tradicional castellonense y una de las citas gastronómicas señaladas de las fiestas.

La jornada terminó con el concierto de la Unió Musical Santa Cecília de les Useres. La centenaria banda local presentó el espectáculo «Videoclips per banda: Música en moviment» ante el público reunido en el Parque Municipal.

La programación continúa este miércoles con el tradicional concurso de paellas, que volverá a llenar el Parque Municipal de peñas y grupos de amigos. La jornada incluirá también una fiesta de la espuma y la discomóvil Bandalay Special.